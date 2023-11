Les aplicacions suprimides encara et poden fer un seguiment?

En l'era digital actual, els telèfons intel·ligents s'han convertit en una part integral de les nostres vides, oferint comoditat i connectivitat al nostre abast. Tanmateix, les preocupacions sobre la privadesa i la seguretat de les dades també han augmentat, sobretot pel que fa a les aplicacions que baixem i fem servir. Però què passa quan suprimim una aplicació? Encara ens pot seguir? Aprofundim en aquest tema i ho descobrim.

Quan suprimim una aplicació del nostre telèfon intel·ligent, generalment assumim que s'elimina completament del nostre dispositiu, juntament amb les dades associades. Tanmateix, no sempre és així. Algunes aplicacions poden deixar enrere restes de dades o continuar fent un seguiment de les nostres activitats fins i tot després de suprimir-les.

Com ens fan el seguiment les aplicacions?

Les aplicacions poden fer un seguiment de les nostres activitats a través de diversos mitjans, com ara recopilar les nostres dades d'ubicació, accedir als nostres contactes, controlar els nostres hàbits de navegació o fins i tot utilitzar el micròfon i la càmera del nostre dispositiu. Aquesta informació s'utilitza sovint per a publicitat dirigida, per millorar l'experiència de l'usuari o per vendre a tercers.

Les aplicacions suprimides encara ens poden fer un seguiment?

Tot i que la majoria de les aplicacions deixen de fer-nos el seguiment un cop s'han suprimit, algunes poden deixar enrere mecanismes de seguiment o continuar recopilant dades mitjançant processos en segon pla. Aquestes restes poden incloure dades a la memòria cau, galetes o fins i tot fitxers ocults que no s'eliminen durant el procés de desinstal·lació.

Què pots fer per protegir la teva privadesa?

Per protegir la vostra privadesa i evitar que les aplicacions suprimides us facin un seguiment, considereu seguir els passos següents:

1. Revisa i gestiona regularment els permisos de les aplicacions al teu dispositiu.

2. Esborreu la memòria cau i les dades de l'aplicació abans de desinstal·lar-les.

3. Utilitzeu aplicacions o eines centrades en la privadesa que restringeixen el seguiment.

4. Manteniu el sistema operatiu i les aplicacions del vostre dispositiu actualitzats.

5. Llegeix les ressenyes d'aplicacions i les polítiques de privadesa abans de baixar-les.

En conclusió, tot i que la majoria d'aplicacions respecten la nostra privadesa i deixen de fer-nos el seguiment un cop suprimides, és essencial estar alerta. Si entenem com ens fan un seguiment les aplicacions i prenem mesures proactives per protegir la nostra privadesa, podem gaudir dels avantatges de la tecnologia dels telèfons intel·ligents sense comprometre la nostra informació personal.