Els aficionats poden obtenir accés gratuït a Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta a través de Twitch

Els aficionats a la popular franquícia de jocs Call Of Duty tenen un plaer, ja que ara poden obtenir accés gratuït a la versió beta del seu esperat joc, Call Of Duty: Modern Warfare III. La versió beta, que es dividirà en dos caps de setmana separats, donarà als jugadors un tast del proper joc i els permetrà oferir comentaris valuosos.

El primer cap de setmana de la beta serà exclusiu per als seguidors de PlayStation i tindrà lloc del 6 al 10 d'octubre. El segon cap de setmana, que estarà obert a tots els jugadors de PlayStation, Xbox i PC, s'allargarà del 12 al 16 d'octubre. La reserva del joc garantirà l'accés a la versió beta, però també hi ha un obsequi especial a Twitch que ofereix l'oportunitat de guanyar un dels 50,000 codis beta.

Per participar en el sorteig, els fans han de veure almenys 60 minuts de retransmissions de World Series Of Warzone a Twitch. També han d'enllaçar la seva plataforma i el seu compte de Twitch amb Activision. Juntament amb els codis beta, els espectadors tindran l'oportunitat de guanyar altres recompenses, com ara augments d'XP, emblemes i aspectes d'armes.

Call Of Duty: Modern Warfare III es llançarà el 10 de novembre per a Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC. El joc serveix com a seqüela directa de Modern Warfare II, continuant la història del Captain Price i el seu equip alhora que introdueix nous girs de joc.

Els fans esperen amb impaciència el llançament de la nova entrega de la franquícia Call Of Duty. Amb l'oportunitat de provar el joc al principi de la versió beta, els jugadors poden fer un tastet de l'acció i oferir comentaris valuosos per ajudar a donar forma al producte final.

