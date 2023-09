Com solucionar el codi d'error 14515 a Call of Duty: Modern Warfare 2

Els jugadors de Call of Duty: Modern Warfare 2 poden trobar el codi d'error 14515, que pot impedir-los accedir al matchmaking multijugador. Aquest error es pot produir de manera aleatòria i sense avís. Normalment apareix quan els jugadors intenten entrar al matchmaking.

El significat del codi d'error 14515 és que els servidors de Modern Warfare 2 estan sobrecarregats. Això passa quan massa jugadors estan intentant accedir al matchmaking simultàniament, cosa que fa que les cues de matchmaking es desbordin. La causa exacta de la sobrecàrrega pot variar, com ara durant els esdeveniments o l'inici d'una nova temporada.

Malauradament, no hi ha una solució definitiva per solucionar el codi d'error 14515, ja que es tracta d'un problema del servidor. Tanmateix, hi ha alguns passos que podeu fer per intentar resoldre el problema. En primer lloc, és recomanable consultar el lloc web de MW2 Down Detector o la pàgina oficial de Twitter de Call of Duty per veure si hi ha actualitzacions d'estat del servidor. A més, el seguiment del canal d'assistència oficial d'Activision pot proporcionar informació sobre la situació actual del servidor.

En molts casos, el millor camí és tenir paciència i esperar que la càrrega del servidor disminueixi. La majoria dels jugadors troben que el problema es resol amb el temps. Tanmateix, si voleu solucionar el problema pel vostre costat, podeu provar els passos següents:

1. Sortiu i reinicieu el joc.

2. Reinicieu el dispositiu.

3. Comproveu la vostra connexió a Internet.

4. Reinicieu l'encaminador.

5. Utilitzeu una connexió per cable en lloc de Wi-Fi.

6. Ajusteu la configuració del vostre tallafoc o antivirus.

Alguns jugadors també han suggerit netejar el vostre DNS o tornar a instal·lar el joc com a possibles solucions, tot i que aquests passos poden ser innecessaris per a aquest problema en particular.

En conclusió, el codi d'error 14515 a Call of Duty: Modern Warfare 2 indica una sobrecàrrega del servidor. Tot i que no hi ha cap solució garantida, mantenir-se informat sobre les actualitzacions d'estat del servidor i tenir paciència sol ser el millor curs d'acció.

