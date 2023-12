El ferrocarril d'alta velocitat de Califòrnia rep un finançament federal rècord per a l'expansió

El projecte de ferrocarril d'alta velocitat de Califòrnia ha aconseguit un impuls significatiu en el finançament del govern federal, amb més de 3 milions de dòlars concedits a través de la Llei d'infraestructura bipartidista. Aquest anunci marca una fita important en el desenvolupament del transport ferroviari d'alta velocitat a Califòrnia.

El senador de Califòrnia Alex Padilla i la representant Nancy Pelosi van confirmar la notícia, expressant el seu orgull pel compromís de l'estat d'estar a l'avantguarda del ferrocarril d'alta velocitat als Estats Units. Amb aquest finançament federal substancial, Califòrnia està un pas més a prop de fer realitat la seva visió d'una xarxa ferroviària completa d'alta velocitat.

La subvenció representa la quantitat més gran de finançament federal concedida a l'Autoritat Ferroviària d'Alta Velocitat de Califòrnia des que el projecte va ser aprovat pels votants el 2008. S'utilitzarà principalment per completar el segment operatiu inicial, que connectarà Merced amb Bakersfield al llarg d'un 171- via electrificada de milles. Es preveu que aquest segment comenci a operar cap al 2030.

A més, el finançament contribuirà a l'adquisició de trens elèctrics d'alta velocitat que permetran eventualment un viatge de 500 milles entre l'àrea de la badia i el gran Los Angeles. Es preveu que la fase 1 del projecte, que abasta el segment operatiu inicial, comenci a operar a la dècada de 2030. La segona fase pretén ampliar el sistema a més de 800 milles, connectant Sacramento i San Diego.

De manera crítica, s'ha fet un avenç notable en el front de la construcció, especialment a la Vall Central. S'han completat múltiples grans projectes d'infraestructures, que demostren l'impuls de la iniciativa del ferrocarril d'alta velocitat. En una mostra de suport, l'administració Biden va concedir anteriorment 200 milions de dòlars al projecte, destacant el seu compromís amb l'energia neta i el ferrocarril de passatgers.

Hi ha diversos reptes per davant, com ara la finalització dels treballs geotècnics necessaris per fer túnels a través de les muntanyes del sud de Califòrnia. Es preveu que aquesta fase del projecte sigui exigent i costosa. No obstant això, l'Autoritat Ferroviària d'Alta Velocitat de Califòrnia continua decidida a superar aquests obstacles en la recerca d'una xarxa ferroviària integral que revolucionarà el transport a l'estat.

L'important finançament federal concedit al projecte de ferrocarril d'alta velocitat de Califòrnia és indicatiu del compromís del govern per avançar en solucions de transport sostenibles i eficients. Amb un suport continu i una assignació de recursos, Califòrnia està en camí de convertir-se en un líder destacat en tecnologia ferroviària d'alta velocitat, beneficiant tant l'economia com el medi ambient.