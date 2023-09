Els científics generen electricitat a partir de bacteris E. Coli en un descobriment innovador

Els científics han aconseguit un avenç innovador generant electricitat a partir del bacteri E. coli. Aquest descobriment té el potencial de revolucionar la gestió de residus i la producció d'energia. Investigadors de l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) van utilitzar un procés anomenat transferència extracel·lular d'electrons (EET) per dissenyar els bacteris, convertint-los en microbis elèctrics altament eficients. L'E. coli dissenyada va mostrar un augment de tres vegades en la generació de corrent elèctric en comparació amb els mètodes convencionals.

En crear una via EET completa dins d'E. coli, que mai s'havia aconseguit abans, l'equip va manipular amb èxit els bacteris per produir electricitat. A diferència d'altres microbis que requereixen productes químics específics per produir electricitat, E. coli pot créixer en una àmplia gamma de fonts, incloses les aigües residuals, la qual cosa la fa apta per a diversos entorns.

Els investigadors van integrar components de Shewanella oneidensis MR-1, un bacteri conegut per les seves capacitats de generació d'electricitat, a l'enginyeria E. coli. Això els va permetre construir una via que abasta les membranes interior i exterior de la cèl·lula. Les proves realitzades amb aigües residuals de cerveseria van demostrar que l'E. coli bioenginyeria va prosperar mentre produïa electricitat, posant de manifest el seu potencial per al tractament de residus a gran escala i la producció d'energia.

A part del tractament de residus, les implicacions d'aquest estudi s'estenen a les piles de combustible microbianes, l'electrosíntesi i la biodetecció. La flexibilitat de la genètica d'E. coli li permet adaptar-se a entorns específics i fonts de combustible, el que la converteix en una eina versàtil per al desenvolupament de tecnologia sostenible.

L'autor principal, Mohammed Mouhib, va declarar que el seu treball estableix un nou rècord en comparació amb els èxits anteriors en el camp. Amb els esforços de recerca en curs, el futur dels bacteris bioelèctrics és molt prometedor per ampliar aquesta tecnologia.

Fonts:

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

– Journal Joule