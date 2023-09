Gearbox, la sèrie Company Behind Borderlands, sembla que està a la venda

Segons els informes, Gearbox, l'empresa nord-americana de jocs coneguda per desenvolupar la sèrie Borderlands, està actualment a la venda. L'empresa matriu de Gearbox, Embracer, està considerant diverses opcions, una d'elles és la venda de l'estudi. Diversos tercers ja han mostrat interès per adquirir l'empresa. Tanmateix, ni Embracer ni Gearbox han fet cap comentari oficial sobre l'assumpte.

Aquesta notícia arriba en un moment difícil per a Embracer, ja que actualment es troba en un procés de reestructuració important. Com a part d'aquesta reestructuració, Volition, l'estudi responsable de la popular sèrie Saints Row, ja ha estat tancat. A principis d'aquest any, Embracer va anunciar els seus plans per tancar estudis i cancel·lar jocs després que un acord de 2 milions de dòlars amb l'empresa finançada pel govern saudita Savvy Games Group fracassés.

Embracer Group, l'empresa matriu, ha estat en una sèrie d'adquisicions en els últims anys, adquirint diversos estudis destacats, com Crystal Dynamics, desenvolupador de Tomb Raider. L'adquisició de Gearbox es va completar el febrer de 2021, valorant la companyia fins a 1.4 milions de dòlars. Gearbox ha llançat recentment els spin-off de Borderlands Tiny Tina's Wonderlands i New Tales from the Borderlands. Aquest any també han publicat l'exitós joc de saqueigs Remnant 2. A més, estan preparats per publicar Homeworld 3, un joc d'estratègia en temps real de ciència-ficció desenvolupat per Blackbird Interactive, en algun moment del 2024.

La companyia també està ampliant la seva presència més enllà del món dels videojocs, ja que està previst que una pel·lícula de Borderlands dirigida per Eli Roth arribi als cinemes l'estiu del 2024. Això indica que malgrat les incerteses actuals que envolten el futur de la companyia, Gearbox continua compromesa amb la seva franquícia i està treballant activament en nous projectes.

