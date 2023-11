Noves revelacions i sorpreses a la BlizzCon 2023

La BlizzCon 2023 ha començat amb molta il·lusió i expectació per als fans de Blizzard Entertainment. La cerimònia d'obertura prometia oferir les revelacions més importants, els anuncis de Diablo i les taules de discussió de Warcraft i Overwatch. En aquest article, aprofundirem en els moments més destacats de l'esdeveniment, oferint-vos la informació més recent i actualitzacions de tots els anuncis interessants.

Una de les revelacions més esperades va ser la primera expansió de Diablo 4. Titulada "Vessel of Hatred", aquesta expansió portarà els jugadors a l'entorn familiar de la regió de Diablo 2 Nahantu. El destí de Mephisto i els seus plans per al Santuari jugaran un paper central en aquesta expansió. A més, Blizzard va confirmar la introducció d'una nova classe, però els detalls al respecte segueixen sent escassos.

Overwatch 2 també tenia una sorpresa per a la seva base de fans dedicada. Blizzard va presentar Mauga, el primer heroi samoà del joc. Aquest personatge d'assalt pesat està armat amb un poderós armament, com ara el chaingun incendiari i el chaingun volàtil, coneguts afectuosament com Gunny i Cha Cha respectivament. El moviment de càrrega d'en Mauga, anomenat Overrun, li permet carregar pel camp de batalla, causant estralls en qualsevol cosa al seu pas.

Els fans de Hearthstone poden esperar la propera expansió important, "Showdown in the Badlands". Ambientada al salvatge oest d'Azeroth, aquesta expansió ofereix una història d'origen per als personatges de Hearthstone Reno Jackson i Elise Starseeker mentre s'uneixen per salvar els Badlands d'una perillosa operació minera. L'expansió, prevista per al llançament el 14 de novembre de 2023, també introdueix una nova targeta d'heroi neutral.

En un anunci sorprenent, Blizzard Entertainment, Glass Cannon Unplugged i Genuine Entertainment van revelar una adaptació del joc de rol de taula de Diablo. El Diablo Tabletop RPG explorarà el món de Sanctuary i portarà la mecànica preferida dels fans de la pantalla a la taula. El llibre principal es llançarà a la tardor del 2024, amb una campanya de pre-comanda a Kickstarter.

La cerimònia d'obertura es va fer encara més especial amb l'aparició de Phil Spencer, el cap de Xbox. Aquesta va ser la primera BlizzCon des de l'adquisició d'Activision Blizzard per part de Microsoft. Spencer va elogiar les contribucions de Blizzard a la indústria del joc, destacant jocs com Diablo, StarCraft i World of Warcraft per les seves innovacions i impacte en la comunitat de videojocs.

A mesura que la BlizzCon 2023 continua, podem esperar encara més anuncis i sorpreses que emocionaran els jugadors de tot el món. Estigueu atents a les actualitzacions i a la cobertura en profunditat d'aquest emocionant esdeveniment.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Quan es llançarà l'expansió de Diablo 4, "Vessel of Hatred",?

La data de llançament de l'expansió de Diablo 4, "Vessel of Hatred", encara no s'ha confirmat. Els fans esperen ansiosos més detalls sobre el llançament de l'expansió.

2. És Mauga l'únic heroi nou que arriba a Overwatch 2?

Tot i que Mauga és el primer heroi nou revelat per a Overwatch 2, Blizzard pot presentar més herois en el futur. Els aficionats poden esperar actualitzacions i addicions contínues al joc.

3. Quina és la data de llançament prevista per a l'expansió “Showdown in the Badlands” de Hearthstone?

L'expansió "Showdown in the Badlands" de Hearthstone s'estrenarà el 14 de novembre de 2023. Els jugadors poden preparar-se per a una nova i emocionant aventura al salvatge oest d'Azeroth.

4. On puc trobar més informació sobre el Diablo Tabletop RPG?

Més informació sobre el Diablo Tabletop RPG, incloses les seves mecàniques i actualitzacions de llançament, estarà disponible en el futur. Estigueu atents als anuncis oficials de Blizzard Entertainment, Glass Cannon Unplugged i Genuine Entertainment per obtenir els darrers detalls.

5. Com puc estar al dia de les últimes notícies de la BlizzCon 2023?

Per mantenir-vos informat de les últimes notícies i actualitzacions de la BlizzCon 2023, podeu seguir els canals oficials de Blizzard, visitar llocs web de notícies sobre jocs i unir-vos a comunitats de jocs en línia dedicades als jocs de Blizzard. Estigueu atents a la cobertura continuada i als resums de l'esdeveniment.