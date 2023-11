El conjunt d'eines desplaçades dels astronautes: una lliçó sobre la gestió de les deixalles espacials

Durant una missió recent per reparar un panell solar a l'Estació Espacial Internacional (ISS), els astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli i Loral O'Harra es van trobar amb un contratemps inesperat. La seva bossa d'eines es va escapar de les seves mans i es va anar a la deriva a l'espai. Tot i que el conjunt d'eines es va considerar de baix risc i es va deixar enrere, ara captiva l'atenció mentre orbita la Terra, just per davant de l'ISS.

La bossa blanca i lluminosa, visible a simple vista, s'ha convertit en un espectacle per als que estan a terra al sud del Regne Unit. Des de les 6.24 a les 6.34 de dimarts al vespre, els afortunats observadors d'estrelles armats amb binocles o telescopis tindran l'oportunitat de veure el conjunt d'eines a la deriva. Està previst que torni a aparèixer el 24 de novembre entre les 5.30 i les 5.41.

Per garantir la seguretat de l'ISS i els satèl·lits, la Força Espacial dels EUA està supervisant amb diligència la trajectòria de la bossa rebel. Les estimacions suggereixen que tornarà a entrar a l'atmosfera terrestre en algun moment entre març i juliol de 2024, suposant un risc potencial tant per a les naus espacials fetes per l'home com per a les operatives.

Aquest lamentable incident no té precedents. Al llarg de la història de l'exploració espacial, els astronautes han llançat sense voler diversos elements a l'espai. El 1965, l'astronauta de la NASA Ed White va perdre un guant de recanvi durant una caminada espacial i el 2006, el seu company astronauta Piers Seller va deixar anar accidentalment una espàtula mentre reparava un escut tèrmic. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, la primera dona que va dirigir una caminada espacial, es va enfrontar a una desgràcia similar el novembre de 2008 quan va perdre la seva bossa d'eines mentre intentava reparar parts de l'ISS.

La col·locació incorrecta d'eines i equips posa de manifest la creixent preocupació al voltant de les deixalles espacials. Des de l'incident amb el guant d'Ed White, s'han acumulat més de 170 milions de runes a l'espai. A mesura que l'exploració espacial i els llançaments de satèl·lits continuen augmentant en freqüència, el risc de col·lisions i la creació de més deixalles plantegen reptes importants per a les naus espacials i les futures missions.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. El conjunt d'eines a la deriva és una amenaça per a l'ISS?

La Força Espacial dels EUA està supervisant activament el conjunt d'eines per assegurar-se que no suposi una amenaça per a l'ISS o altres satèl·lits.

2. Quan tornarà el conjunt d'eines a la deriva a l'atmosfera terrestre?

Les estimacions suggereixen que el conjunt d'eines tornarà a entrar a l'atmosfera terrestre entre març i juliol del 2024.

3. Quants elements de deixalles espacials hi ha actualment a l'espai?

Des de l'incident que va implicar el guant d'Ed White el 1965, s'han acumulat més de 170 milions de runes a l'espai.

4. Quins són els riscos associats a les deixalles espacials?

Les deixalles espacials comporten riscos significatius per a les naus espacials operatives i les futures missions. L'acumulació de deixalles augmenta la probabilitat de col·lisions, que poden causar danys i generar encara més residus.

5. Quines mesures s'estan prenent per abordar el problema de les deixalles espacials?

Les agències i organitzacions espacials estan treballant activament en solucions per mitigar els riscos associats a les deixalles espacials. Aquests inclouen el desenvolupament de tecnologies per fer un seguiment de les deixalles, la implementació de directrius per al desplegament responsable de satèl·lits i la investigació de mètodes per eliminar les deixalles de l'òrbita.

