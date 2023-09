Blackstar presenta la sèrie MKIII d'amplificadors de tubs HT Venue amb tecnologia CabRig

Blackstar Amplification ha llançat recentment la tercera generació de la seva sèrie d'amplificadors de tubs HT Venue, coneguda com a MKIII. Aquesta nova sèrie incorpora la tecnologia CabRig que es troba a la formació de St. James i Amped, la qual cosa la converteix en una eina versàtil tant per a l'estudi com per a l'escenari. El refresc MKIII està disponible en diversos models, inclosos els capçals HT Club de 50 watts i els capçals HT Stage de 100 watts, els amplificadors combinats 1 × 12 i 2 × 12 i el combo HT Club de 40 watts.

Una de les característiques clau dels amplificadors MKIII és la tecnologia CabRig, que permet als usuaris ajustar la configuració de l'altaveu, el gabinet, el micròfon i la simulació de l'habitació. Les sortides del CabRig es poden utilitzar en mode d'espera, permetent la gravació directa en un escriptori o DAW. A més, aquests amplificadors inclouen tubs de potència EL34 i tubs de preamplificador ECC83, tot i que els usuaris tenen l'opció de canviar-los per 6L6 si ho desitgen.

Els models MKIII també disposen d'una reverberació digital redissenyada amb interruptors Dark i Light, que ofereix diferents tons de reverberació d'estil d'habitació i placa. El tauler frontal inclou una àmplia gamma de controls i opcions d'equalització per adaptar-se a diferents estils de joc. La funció ISF (Infinite Shape Feature) de Blackstar proporciona una veu d'equalització global per a l'overdrive, permetent als usuaris canviar entre els accents dels Estats Units i el Regne Unit. Cada canal té dos modes commutables amb el peu.

A més, la sèrie MKIII inclou un interruptor de reducció de potència, que permet als usuaris reduir la sortida dels amplificadors al 10% del seu màxim. Això els fa adequats per a diversos entorns i estils. Els amplificadors MKIII també ofereixen bucles d'efectes, sortides XLR i auriculars millorades i l'opció d'utilitzar el programari Architect per a edicions de so profundes.

La nova sèrie HT Venue MKIII ja està disponible per a la comanda prèvia. Per obtenir més informació, visiteu Blackstar Amps.

