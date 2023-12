Explorant les profunditats: recompenses i botí al Blackfathom Madness Raid

A la temporada de descobriments, World of Warcraft Classic introdueix un gir únic al familiar Blackfathom Deeps Dungeon. Ara transformat en el Blackfathom Madness Raid, els jugadors s'enfrontaran al repte de conquerir set caps formidables i superar diversos obstacles. Tot i que la dificultat pot ser alta, les recompenses que esperen als valents aventurers són abundants. Embarca't en aquest emocionant esforç a partir del nivell 25 a la Fase 1 i mira quins tresors pots reclamar per tu mateix.

Recompenses de Quest durant el Raid

Acompanyant el Blackfathom Madness Raid hi ha diverses missions que ofereixen recompenses abundants en completar-les. Tant si lluiteu per l'Horda com per l'Aliança, podeu obtenir objectes valuosos participant en aquestes missions. Descobriu les recompenses atractives que teniu al vostre abast:

Conjunt de tela Twilight Invoker

Amb conjunts de dues i tres peces, aquest conjunt d'armadura augmenta el vostre dany i la curació dels encanteris i efectes màgics. Augmenta el teu poder amb un augment del 9% i millora un 1% les teves possibilitats de colpejar amb encanteris, atacs a distància i atacs cos a cos. Conjunt de pell Elementalista Crepuscle

Amb una estructura similar de dues i tres peces, aquest conjunt de cuir millora el dany i la curació dels encanteris i efectes màgics fins a un 12%. Reforça el teu encanteri i augmenta les teves possibilitats d'impacte amb encanteris, atacs a distància i atacs cos a cos en un 1%. Conjunt de pell Twilight Slayer

Millora les teves habilitats amb aquest conjunt de cuir, proporcionant +12 de poder d'atac a la bonificació de dues peces. Millora encara més les teves possibilitats de colpejar amb encanteris, atacs a distància i atacs cos a cos en un 1% quan et poses el conjunt complet de tres peces. Conjunt de correu de Twilight Avenger Equipa't amb aquest conjunt de correu per obtenir +12 de poder d'atac amb dues peces. Allibera el teu potencial maximitzant les possibilitats de colpejar amb encanteris, atacs a distància i atacs cos a cos en un 1% quan portes les tres peces.

Drops addicionals de botí de cap

A més dels cobejats conjunts d'armadura de Crepuscle, estigueu atents a altres articles exclusius que surtin dels caps del Blackfathom Madness Raid. Aquestes gotes especials prometen poder i avantatges addicionals a aquells que tenen la sort d'obtenir-les. Estigueu atents i exploreu cada racó per descobrir aquests tresors amagats.

Deixa que la bogeria de Blackfathom Deeps es desenvolupi mentre t'endinsa en el Raid, enfrontant-te als adversaris més durs i reclamant recompenses notables. Prepara't per al repte i abraça les profunditats desconegudes per convertir-te en un veritable campió a World of Warcraft Classic: Season of Discovery.

