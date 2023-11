Per què no us hauríeu de perdre les ofertes increïbles per a Diablo 4

Si sou un jugador a la recerca de grans ofertes de Black Friday per a PlayStation 5 i Xbox Series X, no busqueu més que l'oferta d'Amazon per a Diablo 4. Aquest RPG de rastreig de masmorres tan esperat ja està disponible amb un 29% de descompte, amb una baixada de preu de 70 dòlars a només 50 dòlars. Tanmateix, el temps és essencial, ja que no hi ha cap garantia que aquesta oferta encara estigui disponible quan arribi el Black Friday. Per assegurar-vos que no perdeu l'oportunitat d'estalviar 20 dòlars i posar les mans a Diablo 4 a un preu significativament més baix, el millor és completar la compra ara.

Diablo 4 serveix com a continuació de l'èpica batalla contra les forces de l'infern. Ambientada molts anys després dels esdeveniments de Diablo 3, la nova amenaça arriba en forma de Lilith, la filla de Mephisto. Els jugadors comencen la seva aventura escollint entre cinc classes úniques: bàrbar, druida, nigromant, canalla i bruixot, cadascuna amb el seu propi arbre d'habilitats i estil de joc. A mesura que exploreu zones extenses, lluiteu contra hordes d'enemics, acumuleu riquesa, recolliu botí i augmenteu de nivell les vostres habilitats, us apropareu a l'enfrontament final definitiu.

Tanmateix, el valor de Diablo 4 s'estén molt més enllà de la història principal. El joc ofereix un mode multijugador atractiu que garanteix infinites hores de joc fins i tot després de completar la narració. I amb les expansions previstes a l'horitzó, les vostres aventures al món de Diablo 4 estan lluny d'haver acabat. Igual que la recerca de Lilith, si voleu treure el màxim profit del que Diablo 4 ofereix, és hora d'actuar ràpidament i aprofitar aquesta increïble oportunitat.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Diablo 4 està disponible per a PlayStation 5 i Xbox Series X?

R: Sí, Diablo 4 està disponible tant per a PlayStation 5 com per a Xbox Series X.

P: Quant té Diablo 4 descompte actualment a Amazon?

R: El descompte actual de Diablo 4 a Amazon és del 29%, el que fa que el preu baixi de 70 a 50 dòlars.

P: Hi ha expansions addicionals previstes per a Diablo 4?

R: Sí, hi ha expansions previstes per a Diablo 4 que oferiran encara més contingut i joc en el futur.

P: Encara puc obtenir Diablo 4 a un preu amb descompte si espero fins al Black Friday?

R: Tot i que Diablo 4 està disponible actualment a un preu amb descompte, no hi ha cap garantia que l'oferta encara estigui disponible el Black Friday. Es recomana fer la compra més aviat que tard per garantir el preu rebaixat.

P: Quines classes hi ha disponibles per jugar a Diablo 4?

R: Els jugadors poden triar entre cinc classes a Diablo 4: bàrbar, druida, nigromant, canalla i bruixot, cadascuna oferint un arbre d'habilitats i una experiència de joc únics.