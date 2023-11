Noves rebaixes de Black Friday: prepara't per a les millors ofertes de l'any!

L'esdeveniment de compres més esperat de l'any per fi és aquí! Les rebaixes del Black Friday 2023 ja han començat, amb descomptes increïbles i ofertes immillorables. Aquest any, els minoristes comencen les seves vendes abans que mai, i alguns fins i tot llançant descomptes de Black Friday setmanes abans de la temporada de vacances.

Els principals minoristes com Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom i Samsung ofereixen ofertes exclusives en una àmplia gamma de productes. Tant si esteu al mercat d'electrònica, electrodomèstics, moda o productes de bellesa, n'hi ha per a tothom.

Amazon, conegut per la seva àmplia selecció i els seus preus competitius, ofereix importants retallades de preus en articles populars com Apple AirPods Pro, fregidores d'aire Ninja, aspiradores robot Shark i molt més. Walmart és una altra destinació principal per als compradors del Black Friday, amb descomptes en matalassos, articles bàsics per a la llar i regals imprescindibles. Best Buy atrau els clients amb ofertes diàries en televisors intel·ligents, ordinadors portàtils i electrodomèstics, mentre que Target ofereix fins a un 50% de descompte en electrodomèstics, auriculars i equipament per a nadons.

Si ets un entusiasta de la moda, Nordstrom és el lloc on estar. La seva venda de tardor inclou descomptes increïbles en marques de disseny i bellesa com Dior, Zella, Barefoot Dreams i Prada. I no us oblideu de Samsung, on podeu trobar ofertes de vacances primerenques a televisors intel·ligents, auriculars, telèfons intel·ligents i molt més.

A més d'aquests grans minoristes, també hi ha ofertes fantàstiques en productes tecnològics. Els Apple AirTags, els plans de protecció de dades Carbonite, els auriculars 1More, els ordinadors portàtils i tauletes de Microsoft, els ordinadors portàtils Razer i els plans de llocs web de Squarespace estan disponibles a preus reduïts per al Black Friday.

Els entusiastes dels jocs també poden alegrar-se, ja que hi ha ofertes primerenques del Black Friday en títols populars com New Super Mario Bros U Deluxe per a Nintendo Switch, el paquet Marvel's Spider-Man 5 de Sony PlayStation 2 i el paquet Xbox Series X Diablo IV.

Amb tantes ofertes increïbles disponibles, ara és el moment perfecte per començar les compres del Black Friday. No esperis fins l'últim minut, ja que alguns articles ja s'esgoten ràpidament. Prepara't per estalviar molt i gaudir de les millors ofertes de l'any!

FAQ:

P: Quan comencen les vendes del Black Friday?

R: Les vendes del Black Friday 2023 ja han començat.

P: Quins minoristes ofereixen les millors ofertes de Black Friday?

R: Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom i Samsung són alguns dels principals minoristes que ofereixen grans ofertes.

P: Quins tipus de productes tenen descomptes durant el Black Friday?

R: El Black Friday ofereix descomptes en una àmplia gamma de productes, com ara electrònica, electrodomèstics, moda, bellesa, aparells tecnològics i consoles de jocs.

P: Hi ha ofertes anticipades disponibles?

R: Sí, molts minoristes ofereixen ofertes primerenques del Black Friday per atraure compradors i donar-los un avantatge a les seves compres de vacances.