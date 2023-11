Withings ScanWatch: una oferta amb descompte en un rellotge intel·ligent híbrid versàtil

S'acosten el Black Friday i el Cyber ​​Monday, que porten amb ells una onada d'ofertes interessants. Entre aquestes ofertes hi ha una oferta notable al Withings ScanWatch, que fa que un dels millors rellotges intel·ligents híbrids sigui encara més assequible. Botigues com Amazon i Best Buy ofereixen actualment l'ScanWatch amb un descompte del 20%, que redueix el seu preu a 224.95 dòlars.

Malgrat el llançament de l'ScanWatch 2 més avançat, l'ScanWatch original segueix sent una opció excepcional per a les persones que busquen controlar la seva salut sense comprometre l'estil. L'ScanWatch compta amb una gran varietat de funcions, com ara el seguiment de la freqüència cardíaca, el seguiment del son, el seguiment de l'activitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, diversos modes d'entrenament i lectura d'ECG. Amb una petita pantalla PMOLED situada a la part superior, els usuaris poden veure fàcilment les seves estadístiques de salut i funcions de control com alarmes i temporitzadors. A més, la durada de la bateria oscil·la entre dues setmanes i un mes sencer amb una sola càrrega, un avantatge destacable d'aquest rellotge intel·ligent híbrid.

Inicialment llançat el 2020, el Withings ScanWatch està disponible en mides de 38 mm i 42 mm. Tant si opteu pel model més petit com més gran, el descompte encara s'aplica, que es tradueix en un estalvi de 55 a 75 dòlars. Tot i que les variants en blanc i negre estan disponibles a tots els minoristes, el model negre sembla tenir una demanda especialment alta, especialment a Amazon.

Si heu estat pensant en comprar un ScanWatch, ara és un moment oportú per fer-ho. Amb les seves funcions completes de seguiment de la salut i un disseny elegant, el Withings ScanWatch continua obtenint crítiques positives i segueix sent una opció popular entre els usuaris. Aprofiteu aquesta oferta amb descompte i invertiu en un rellotge intel·ligent híbrid versàtil que prioritzi el vostre benestar.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què fa que el Withings ScanWatch destaqui?

El Withings ScanWatch es distingeix per la seva combinació de funcions de seguiment de la salut i un disseny elegant, cosa que el converteix en una opció popular entre els usuaris.

Quines són les característiques principals del Withings ScanWatch?

L'ScanWatch ofereix una sèrie de funcions, com ara el seguiment de la freqüència cardíaca, el seguiment del son, el seguiment de l'activitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, diversos modes d'entrenament i lectura d'ECG. També té una petita pantalla PMOLED per veure estadístiques i controlar funcions.

Com és la durada de la bateria del ScanWatch?

La bateria de l'ScanWatch pot durar des de dues setmanes fins a un mes complet amb una sola càrrega, proporcionant als usuaris un ús prolongat sense necessitat de recàrregues freqüents.

El Withings ScanWatch està disponible en diferents mides?

Sí, l'ScanWatch està disponible en mides de 38 mm i 42 mm, donant als usuaris l'opció de triar la mida que millor s'adapti a les seves preferències.

On puc comprar el Withings ScanWatch a un preu reduït?

Botigues com Amazon i Best Buy ofereixen actualment el Withings ScanWatch amb un descompte del 20%, cosa que el fa més assequible per als compradors interessats.