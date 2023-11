Prepareu-vos per al Black Friday 2023: la guia d'ofertes definitiva

Per fi ha arribat el Black Friday, el dia de compres més esperat de l'any. Els compradors de tot el món s'estan preparant per a descomptes massius i ofertes interessants de diversos minoristes. Aquest any, les principals marques i empreses tecnològiques fan tot el possible per oferir als seus clients ofertes irresistibles. Des de l'electrònica fins als mobles, i de la moda a la cura del cabell, n'hi ha per a tothom. Fem una ullada més de prop a les millors ofertes que necessites saber per al Black Friday 2023.

Tecnologia i gadgets en abundància:

– Amazon: Amb el seu esdeveniment del Black Friday ja en directe, Amazon ofereix descomptes de fins a un 71% en productes tecnològics, electrodomèstics i molt més.

– Walmart: a partir del 22 de novembre, Walmart llançarà una onada d'ofertes en línia, inclosos descomptes massius a Dyson, Sony, Apple i moltes altres marques.

Millores de la llar i mobles:

– Wayfair: prepara't per a la venda més gran de l'any de Wayfair, amb descomptes increïbles en mobles de tot tipus.

– Home Depot: des d'ara fins al 29 de novembre, Home Depot ofereix fins a un 60% de descompte en electrodomèstics, el que és el moment perfecte per actualitzar el vostre espai.

Moda i joieria:

- Brilliant Earth: la marca de joieria premium ofereix vendes massives de Black Friday, amb una oferta especial de tacs de plata per als estudiants dels Estats Units amb compres superiors a 250 dòlars.

– Lululemon: amb vendes de fins a un 75% a la seva pàgina "We Made Too Much", Lululemon és una visita obligada per a tots els entusiastes de la roba esportiva.

FAQ:

P: Quan comença el Black Friday 2023?

R: El Black Friday 2023 començarà el 24 de novembre, amb ofertes durant tot el cap de setmana.

P: Els descomptes estan disponibles tant en línia com a la botiga?

R: Sí, la majoria dels minoristes ofereixen ofertes en línia i a les botigues, la qual cosa permet als clients triar l'opció més convenient.

P: Aquestes ofertes estan disponibles a nivell internacional?

R: Tot i que algunes ofertes poden estar disponibles a tot el món, sempre és millor consultar amb els minoristes individuals per obtenir detalls específics.

P: Aquestes ofertes tenen alguna restricció d'elegibilitat?

R: Algunes ofertes poden estar subjectes a restriccions d'elegibilitat o condicions específiques. Es recomana revisar els termes i condicions abans de fer una compra.

Com que el Black Friday continua captivant el món de les compres, assegureu-vos d'aprofitar aquestes increïbles ofertes per estalviar molt en els vostres productes preferits. Bones compres!