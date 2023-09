Bioz amplia l'associació amb PromoCell per millorar la investigació cel·lular

Bioz, Inc., una destacada empresa de programari d'IA, està encantada d'anunciar la seva col·laboració ampliada amb PromoCell, un fabricant líder mundial de cèl·lules humanes i medis de cultiu cel·lular. PromoCell, amb seu a Alemanya, ofereix una àmplia gamma de productes que inclouen cèl·lules sanguínies, mare i primàries humanes, així com medis de cultiu cel·lular optimitzats. Els seus productes han obtingut un immens reconeixement dins de la comunitat científica i han estat citats en més de 60,000 publicacions científiques a tot el món.

Aquesta expansió de l'associació permetrà que Bioz no només continuï aprofitant l'extensa cartera de productes de PromoCell, sinó que també millori les seves capacitats per donar suport als investigadors acadèmics i mèdics en la seva recerca d'avenços en la investigació cel·lular. En combinar el programari impulsat per IA de Bioz amb els productes d'alta qualitat de PromoCell, els investigadors tindran accés a eines d'avantguarda i recursos fiables per facilitar els seus experiments i estudis.

El compromís de PromoCell de proporcionar als investigadors medis de cultiu cel·lular d'última generació és vital per avançar en el progrés científic. L'optimització de les condicions de cultiu cel·lular és crucial per garantir resultats precisos i reproduïbles en diverses àrees d'investigació, com ara la investigació del càncer, el descobriment de fàrmacs i la medicina regenerativa. En col·laborar amb PromoCell, Bioz pretén potenciar encara més els investigadors amb solucions innovadores que els permetin aconseguir resultats superiors en els seus esforços de recerca.

A mesura que el panorama de la recerca continua evolucionant, aquesta associació ampliada entre Bioz i PromoCell reafirma el seu compromís compartit de donar suport a la comunitat científica. Mitjançant la sinergia de la seva experiència, recursos i tecnologies, Bioz i PromoCell estan a punt per revolucionar la investigació cel·lular i contribuir als avenços que milloren la salut i el benestar humans.

Definicions:

1. IA (Intel·ligència artificial): La simulació de la intel·ligència humana mitjançant màquines, que els permet realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana.

2. Mitjans de cultiu cel·lular: Solucions nutritives utilitzades per donar suport al creixement i la supervivència de les cèl·lules in vitro.

