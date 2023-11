El Departament de Justícia dels EUA presenta càrrecs penals contra Binance i el fundador Changpeng Zhao

By

Binance, l'intercanvi de criptomonedes més gran del món, i el seu multimilionari fundador i CEO, Changpeng Zhao, s'enfronten a càrrecs penals presentats pel Departament de Justícia dels EUA. Els càrrecs són el resultat d'una investigació de diversos anys sobre denúncies de violació de les lleis i regulacions dels EUA.

Segons els documents judicials, Changpeng Zhao es declararà culpable de càrrecs penals i renunciarà com a conseller delegat de Binance com a part d'un acord de 4 milions de dòlars amb el Departament de Justícia. Els càrrecs inclouen la violació de la Llei de secret bancari en no implementar un programa eficaç contra el blanqueig de capitals i la violació deliberada de les sancions econòmiques dels EUA.

L'acord estableix que Changpeng Zhao es declararà personalment culpable d'haver violat i provocat que una institució financera infringeixi la Llei de secret bancari, i el Departament de Justícia recomana que se li imposa una multa de 50 milions de dòlars. Els càrrecs contra Binance inclouen la realització d'un negoci de transmissió de diners sense llicència, la violació de la Llei de poders econòmics d'emergència internacional i un càrrec de conspiració.

Aquest desenvolupament es produeix després que la Comissió de Valors i Borsa i la Comissió de Comerç de Futurs de Mercaderies van presentar demandes civils a principis d'any contra Binance. El control regulatori al voltant de Binance s'ha intensificat, amb preocupacions sobre les operacions de l'empresa en diverses jurisdiccions, denúncies de blanqueig de capitals i frau de valors.

Tot i que Binance ha crescut ràpidament des del seu inici el 2017, aquesta recent acció legal posa en dubte el futur de l'intercanvi. Els càrrecs presentats contra l'empresa i el seu fundador plantegen preocupacions importants sobre el compliment i la supervisió normativa dins de la indústria de la criptomoneda.

FAQ:

P: Quins són els càrrecs presentats contra Binance i Changpeng Zhao?

R: Els càrrecs inclouen la violació de la Llei de secret bancari i la violació deliberada de les sancions econòmiques dels EUA.

P: Quina és la proposta d'acord amb el Departament de Justícia?

R: L'acord proposat és un acord de 4 milions de dòlars, i Changpeng Zhao es declararà culpable i renunciarà com a conseller delegat de Binance.

P: Quines altres accions reguladores s'han pres contra Binance?

R: Binance s'ha enfrontat a demandes civils de la Comissió de Valors i Borsa i la Comissió de comerç de futurs de mercaderies a principis d'any.