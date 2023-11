Cadires de joc noves i assequibles per al Black Friday: una mirada més propera

Esteu buscant una cadira de joc còmoda que no trenqui el banc? Us oferim dues opcions fantàstiques aquest divendres negre. Tant si sou un entusiasta de PC Gamer com si teniu un pressupost ajustat, hi ha una cadira que s'adapta a les vostres necessitats. Submergem-nos en els detalls.

El primer és el Secretlab Titan Evo, que actualment té un preu de 519 dòlars al lloc web de Secretlab. Tot i que pot semblar alt, només són 10 dòlars més que el preu més baix que hem vist aquest any. Aquesta cadira ha rebut crítiques brillants per la seva comoditat excepcional, la qual cosa la converteix en la millor selecció de PC Gamer per a la millor cadira de joc. Fabricat amb materials d'alta qualitat, la seva durabilitat us impressionarà, fins i tot després d'anys d'ús. El coixí del cap magnètic afegit és la cirera a la part superior, proporcionant suport i comoditat addicionals.

Pel que fa al pressupost, tenim el Corsair TC100, disponible per només 190 dòlars a Best Buy. La nostra antiga col·lega Katie va revisar aquesta cadira a principis d'aquest any i va superar la millor selecció de pressupost anterior, el Corsair T3 Rush. Oferint una construcció còmoda i un preu més baix, el TC100 és una opció sòlida per als jugadors amb un pressupost ajustat.

És possible que us trobeu amb cadires de joc encara més barates, però aneu amb compte amb la seva qualitat. N'hem vist alguns que són petits, durs i deformats. Tot i que els recolzabraços del TC100 poden tenir una lleugera oscil·lació, sobresurt en les àrees que realment importen. Trobar l'equilibri adequat entre preu i qualitat és crucial, i el TC100 ofereix.

En conclusió, tant el Secretlab Titan Evo com el Corsair TC100 ofereixen opcions excel·lents per als jugadors que busquen comoditat de gamma alta o opcions assequibles durant aquest Black Friday. Tot i que no podem evitar esmentar el luxós Herman Miller Embody, el seu preu elevat fa que sigui poc realista per a la majoria. Estigueu segurs, aquestes dues cadires valen cada cèntim i milloraran la vostra experiència de joc sense gastar-vos.

FAQ

P: Aquestes cadires són adequades per a llargues sessions de joc?

R: Sí, tant el Secretlab Titan Evo com el Corsair TC100 estan dissenyats pensant en llargues sessions de joc, oferint alts nivells de comoditat i suport.

P: Puc trobar cadires de joc més barates que la Corsair TC100?

R: Tot i que existeixen opcions més barates, tingueu cura de la qualitat. Les cadires més barates poden no tenir comoditat, durabilitat i característiques ergonòmices.

P: Aquestes cadires tenen garanties?

R: Sí, tant el Secretlab Titan Evo com el Corsair TC100 tenen garanties per protegir la vostra inversió.

P: Aquestes cadires són adequades per a diferents tipus de cos?

R: Sí, aquestes cadires estan dissenyades amb característiques ajustables per adaptar-se a diferents tipus i mides de cos.

P: Puc provar aquestes cadires abans de comprar-les?

R: Malauradament, la disponibilitat de proves presencials pot variar. Poseu-vos en contacte amb els vostres minoristes locals de cadires de joc per veure si ofereixen opcions de prova.

(Font: pcgamer.com)