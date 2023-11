Descobriu els millors portàtils de menys de 80000 a l'Índia amb processadors AMD Ryzen

By

Esteu buscant un nou portàtil que ofereixi un alt rendiment sense gastar-vos? No busqueu més que els millors ordinadors portàtils de menys de 80000 a l'Índia amb processadors AMD Ryzen. Tant si sou un jugador dedicat, un professional de negocis o simplement busqueu un ordinador portàtil personal, aquests models us tenen cobert.

Enrere han quedat els dies en què havies de comprometre la qualitat a causa de les limitacions pressupostàries. Amb els avenços tecnològics, els ordinadors portàtils alimentats amb processadors AMD Ryzen s'han tornat més assequibles alhora que ofereixen un rendiment inigualable. Marques com ASUS, HP, Lenovo i Dell ofereixen una àmplia gamma d'opcions conegudes per les seves característiques excepcionals com ara RAM, emmagatzematge, processadors i molt més.

Fem una ullada més de prop a alguns dels principals competidors d'aquest rang de preus:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Amb un potent processador AMD Ryzen 7, aquest portàtil ASUS ofereix una gran velocitat i està equipat amb 16 GB de RAM i 1 TB d'emmagatzematge. Amb una pantalla OLED de 15.6 polzades, podeu gaudir d'imatges reals i colors vibrants. El sistema de refrigeració de doble ventilador garanteix un rendiment òptim i inclou Windows 11 preinstal·lat i una subscripció d'1 any a McAfee Antivirus. Preu: Rs. 79,990.

2. Portàtil HP Victus Gaming, AMD Ryzen 5 5600H:

Dissenyat per a jugadors professionals, aquest portàtil HP ofereix un rendiment excepcional amb el seu processador AMD Ryzen i 16 GB de RAM. També inclou una pantalla de microbord amb un temps de resposta ràpid per a experiències de joc immersives. Amb dos ventiladors per combatre el sobreescalfament, aquest portàtil és perfecte per a fluxos de treball intensos i tasques exigents. Preu: Rs. 52,990.

3. Portàtil Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U de 14 polzades IPS 2 en 1:

Aquest portàtil Lenovo ofereix versatilitat amb el seu disseny 2 en 1, que us permet treballar en diferents modes. Compta amb una pantalla IPS de 14 polzades amb un recobriment antireflex per protegir els ulls. Amb 16 GB de RAM i 512 GB d'emmagatzematge, ofereix un ampli espai per als vostres fitxers i programes. La configuració OLED garanteix unes imatges impressionants i el portàtil és lleuger i durador. Preu: Rs. 62,889.

Aquests ordinadors portàtils ofereixen una gamma de funcions adaptades a les vostres necessitats específiques, ja sigui per a jocs, negocis o ús personal. Amb els seus potents processadors AMD Ryzen, una àmplia memòria RAM i capacitats d'emmagatzematge, podeu esperar un rendiment fluid i una multitasca perfecta.

Per tant, no deixeu que les limitacions pressupostàries us impedeixin obtenir un ordinador portàtil d'alt rendiment. Exploreu els millors portàtils de menys de 80000 a l'Índia amb processadors AMD Ryzen i feu una compra intel·ligent que s'adapti als vostres requisits.

Preguntes freqüents

P: Aquests ordinadors portàtils són adequats per a jocs?

R: Sí, aquests ordinadors portàtils estan dissenyats per gestionar jocs amb els seus potents processadors, RAM suficient i targetes gràfiques dedicades.

P: Aquests ordinadors portàtils poden gestionar grans càrregues de treball i multitasca?

A: Absolutament. Amb els seus processadors avançats i una àmplia memòria RAM, aquests ordinadors portàtils poden gestionar tasques exigents i una multitasca perfecta.

P: Aquests portàtils vénen amb Windows 11 preinstal·lat?

R: Sí, alguns d'aquests portàtils vénen amb Windows 11 preinstal·lat. Sempre es recomana comprovar les especificacions abans de fer una compra.

P: Com és la durada de la bateria d'aquests ordinadors portàtils?

R: La durada de la bateria pot variar segons l'ús i els models específics. No obstant això, la majoria dels ordinadors portàtils d'aquest rang de preus ofereixen una bateria de seguretat decent per a l'ús diari.