Els espectròmetres de taula poden analitzar de manera eficient els olis de piròlisi, mostra l'estudi de la Universitat d'Aston

By

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat d'Aston ha demostrat que els espectròmetres de sobretaula poden analitzar eficaçment els bioolis de piròlisi, oferint una alternativa rendible als espectròmetres de camp alt. Els bioolis de piròlisi es produeixen sotmetent els residus industrials o agrícoles a una calor extrema, i cada cop es consideren més substituts dels combustibles fòssils. Tanmateix, analitzar les mescles complexes presents en aquests bio-olis ha estat una tasca difícil i costosa.

La composició dels bioolis de piròlisi té un paper crucial a l'hora de determinar la seva estabilitat i tractament posterior. En particular, la presència de productes químics que contenen oxigen, com ara grups carbonil, pot tenir un impacte important en la corrosivitat i l'estabilitat de l'oli. L'espectrometria de ressonància magnètica nuclear (RMN) d'alt camp ha estat el mètode utilitzat per analitzar la identificació i concentració d'espècies químiques en mostres. Tanmateix, els espectròmetres de RMN de camp alt són costosos, amb preus que oscil·len entre els 600,000 i els 10 milions de lliures i requereixen criògens i dissolvents cars.

Per solucionar-ho, el doctor Robert Evans i el seu equip de la Universitat d'Aston van explorar l'eficàcia dels espectròmetres de RMN de sobretaula en l'anàlisi d'olis de piròlisi. Els espectròmetres de sobretaula, que utilitzen imants permanents i no requereixen refrigeració criogènica, són significativament menys costosos de comprar i mantenir. Tot i que tenen una sensibilitat i una resolució reduïdes en comparació amb els espectròmetres d'alt camp, s'utilitzen habitualment en laboratoris d'ensenyament i investigació.

L'estudi, realitzat en col·laboració amb la Universitat de Tennessee, va comparar els resultats obtinguts dels espectròmetres de sobretaula amb els obtinguts dels espectròmetres de camp alt i altres tècniques analítiques. Els investigadors van avaluar olis de piròlisi derivats de diverses plantes i van trobar que els espectròmetres de sobretaula van superar l'anàlisi de valoració de la concentració total de carbonil. També van coincidir amb el rendiment de l'espectrometria de camp alt en la detecció de grups carbonil, com ara cetones, aldehids i quinones.

El Dr. Evans va destacar que, malgrat les limitacions conegudes dels espectròmetres de sobretaula, van ser capaços d'obtenir dades de RMN de qualitat similar als espectròmetres de camp alt. Això obre el camí per a una anàlisi de RMN més senzilla, més rendible i més accessible dels olis de piròlisi per a una gamma més àmplia d'usuaris.

En general, aquesta investigació mostra el potencial dels espectròmetres de sobretaula en l'anàlisi de mescles complexes, proporcionant una solució assequible i eficient per estudiar i comprendre els bioolis de piròlisi.

Font: Universitat d'Aston, Tang, B., et al. "Anàlisi quantitativa de ressonància magnètica nuclear de baix camp 19F de grups carbonil en olis de piròlisi". ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625