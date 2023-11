Snapdragon 8 Gen 3: una potència de rendiment, però no sense inconvenients

By

L'esperat Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm sens dubte ha fet onades al mercat dels telèfons intel·ligents des del seu llançament fa uns mesos. Amb les seves impressionants capacitats de rendiment, s'ha convertit en el chipset escollit per a molts dispositius Android emblemàtics. Tanmateix, una avaluació recent ha revelat que aquest potent processador pot faltar en una àrea important: l'eficiència.

El reconegut revisor de tecnologia, Golden Reviewer, va realitzar una anàlisi exhaustiva del Snapdragon 8 Gen 3, centrant-se específicament en la seva eficiència. Utilitzant eines de benchmarking estandarditzades, el revisor va trobar que, tot i que el chipset comptava amb guanys de rendiment notables, la seva eficiència deixava molt a desitjar.

Una de les característiques més destacades del Snapdragon 8 Gen 3 és la seva nova arquitectura, que incorpora dos nuclis d'eficiència, cinc nuclis de rendiment i un nucli principal. La prova de Golden Reviewer va destacar l'augment significatiu del rendiment que ofereix el gran nucli dins del chipset. Tanmateix, aquest augment del rendiment té un cost: eficiència.

En una comparació directa amb el seu predecessor, el Snapdragon 8 Gen 2, l'última iteració del chipset insígnia de Qualcomm va mostrar un consum d'energia mitjà per watt més alt. El Snapdragon 8 Gen 2 va comptar amb un consum mitjà de 4.9 watts a la referència SPEC, mentre que el Snapdragon 8 Gen 3 mostrava una mitjana de 6.27 watts. Aquesta disminució de l'eficiència es destaca encara més pel fet que el consum màxim d'energia per watt per al Snapdragon 8 Gen 3 es va registrar en 11.05 watts.

És important tenir en compte que aquestes troballes poden no representar tot el potencial del Snapdragon 8 Gen 3. Els crítics han assenyalat que els fabricants d'equips originals d'Android (OEM) optimitzen els SoC Qualcomm de manera diferent, el que significa que les puntuacions d'eficiència del chipset poden variar en diferents telèfons intel·ligents. .

De cara al futur, el proper Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, que es llançarà en un futur proper, promet una actualització significativa. El chipset presentarà la plataforma Snapdragon X Elite, amb els innovadors nuclis personalitzats d'Oryon. Aquests nuclis, responsables del rendiment excel·lent dels chipsets Snapdragon X Elite, també s'integraran al Snapdragon 8 Gen 4, millorant tant els guanys de rendiment com les puntuacions d'eficiència.

Amb aquest desenvolupament, la bretxa entre els Snapdragon SoC i els chipsets emblemàtics d'Apple es pot tancar de manera significativa, posicionant Qualcomm com un fort competidor al mercat dels processadors mòbils. Com que la indústria espera amb impaciència la introducció del Snapdragon 8 Gen 4, cal veure si rectificarà els problemes d'eficiència plantejats pel Snapdragon 8 Gen 3.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. El Snapdragon 8 Gen 3 és més potent que el seu predecessor?

Absolutament. El Snapdragon 8 Gen 3 ofereix notables guanys de rendiment respecte a la generació anterior de chipsets Qualcomm. Tanmateix, això es fa a costa de l'eficiència.

2. El Snapdragon 8 Gen 3 consumeix més energia que el Snapdragon 8 Gen 2?

Sí, el Snapdragon 8 Gen 3 presenta un major consum d'energia per watt en comparació amb el seu predecessor. Registra un consum d'energia mitjà de 6.27 watts en el punt de referència SPEC, mentre que el Snapdragon 8 Gen 2 va aconseguir una mitjana de 4.9 watts.

3. Les puntuacions d'eficiència del Snapdragon 8 Gen 3 poden variar en diferents telèfons intel·ligents?

Sí, és important tenir en compte que els fabricants d'equips originals d'Android (OEM) optimitzen els SoC Qualcomm de manera diferent. Per tant, el chipset pot aconseguir puntuacions d'eficiència diferents en telèfons intel·ligents diferents del Xiaomi 14 Pro, que va ser objecte de l'avaluació.

4. Què es pot esperar del proper Snapdragon 8 Gen 4?

El Snapdragon 8 Gen 4 promet una actualització significativa, amb la plataforma Snapdragon X Elite amb nuclis personalitzats d'Oryon. S'espera que aquests nuclis, responsables d'augments de rendiment impressionants, també millorin les puntuacions d'eficiència. Aquest desenvolupament podria reduir la bretxa entre els SoC Snapdragon i els chipsets emblemàtics d'Apple.