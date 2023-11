La fabulosa terra de Punt: rastrejar el comerç egipci antic amb babuins

Els antics egipcis tenien una fascinació pels babuins, sovint associant-los amb els déus Babi i Thoth. Aquests micos es van mantenir en captivitat, els seus incisius afilats es van retirar per reduir el perill que representaven. A més, els babuïns eren momificats habitualment com a ofrenes als déus, malgrat la seva absència a la fauna natural d'Egipte. La font d'aquests babuïns ha continuat sent un misteri, amb històries dels seus orígens provinents de la mítica Terra de Punt.

En un estudi recent, els científics van utilitzar l'anàlisi de l'ADN per donar llum a les rutes comercials emprades pels antics egipcis per adquirir babuïns. La investigació, dirigida per la genetista Gisela Kopp de la Universitat de Konstanz, Alemanya, va extreure amb èxit l'ADN d'un babuí momificat que datava del període comprès entre el 800 aC i el 540 aC En comparar aquest ADN amb el de babuïns de regions conegudes, els investigadors van determinar que aquests babuins provenen de l'actual Eritrea costanera.

Els registres històrics feien referència a una ubicació anomenada Adulis que va servir com a centre comercial per als comerciants egipcis cap al 300 aC. Era conegut com un centre per al comerç d'animals exòtics, reforçant l'evidència del comerç entre els antics egipcis i la Terra de Punt. Els resultats d'aquest nou estudi suggereixen que Adulis i Punt podrien haver estat el mateix, reforçant encara més la connexió entre les dues regions.

Tot i que aquest estudi proporciona informació valuosa sobre les rutes comercials de l'antic Egipte, els investigadors reconeixen que es necessiten més mostres i anàlisis per a una comprensió completa. Com que aquest estudi representa una de les primeres investigacions d'ADN antic en un primat no humà, els estudis futurs sobre altres espècies tenen el potencial de revelar més sobre la diversa gamma d'importacions de l'antic Egipte i el seu impacte en la biodiversitat local.

Preguntes freqüents:

P: Per què els antics egipcis momificaven els babuïns?

R: Els antics egipcis momificaven els babuïns com a ofrenes als déus, especialment associats amb Babi i Thoth.

P: D'on van sorgir els babuïns a l'antic Egipte?

R: Els babuins no estaven presents de manera natural a Egipte. L'anàlisi d'ADN suggereix que es van comerciar des de la regió de l'actual Eritrea costanera.

P: Què suggereixen els resultats d'aquest estudi sobre la Terra de Punt?

R: L'estudi indica que Adulis, un port comercial esmentat als registres històrics, podria haver estat situat a la mateixa regió que la llegendària Terra de Punt.

P: Hi ha plans per a més investigacions sobre el comerç de l'antic Egipte?

R: L'equip d'investigació té la intenció de realitzar mostres i anàlisis addicionals per recollir més dades sobre els orígens dels babuïns i les rutes comercials. Aquest estudi representa una de les primeres investigacions que utilitzen l'anàlisi d'ADN antic en un primat no humà.