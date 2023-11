L'enigmàtic món del limbo al proper DLC d'Atomic Heart

Embarca't en un viatge extraordinari a través de l'enigmàtic món Limbo en l'esperat segon DLC d'Atomic Heart. Presentat en un tràiler captivador, el DLC ofereix una visió temptadora de les meravelles i perills sorprenents que esperen als jugadors.

Dins del món Limbo, la realitat desafia les normes convencionals, ja que opera sota les seves pròpies regles peculiars. Tot dins d'aquest regne misteriós està intrínsecament connectat per un ecosistema únic, que presenta una experiència surrealista i immersiva per als jugadors. Descobreix paisatges fantàstics, troba criatures estranyes i supera els límits del que creies que era possible.

A mesura que s'acosta la temporada d'hivern, la data de llançament del DLC 2 per a Atomic Heart s'apropa. Tant els aficionats com els jugadors tenen ganes d'embarcar-se en aquesta emocionant nova aventura plena d'intriga i un joc al·lucinant. Submergeix-te en el desconegut i prepara't per deixar-te captivar per la narració i el joc innovadors de l'última incorporació d'Atomic Heart.

Atomic Heart, el títol molt aclamat desenvolupat per Mundfish, està disponible en diverses plataformes. Els jugadors de PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One i Xbox Game Pass poden endinsar-se en el món immersiu d'Atomic Heart i explorar la seva narrativa captivadora, els gràfics impressionants i la mecànica de joc innovadora.

FAQ:

P: Què és el cor atòmic?

R: Atomic Heart és un videojoc aclamat per la crítica desenvolupat per Mundfish. Ofereix als jugadors una experiència única i immersiva plena de narracions captivadores i mecàniques de joc innovadores.

P: Quan es publicarà el segon DLC per a Atomic Heart?

R: La data de llançament del segon DLC d'Atomic Heart està fixada per a aquest hivern.

P: En quines plataformes està disponible Atomic Heart?

R: Atomic Heart està disponible a PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One i Xbox Game Pass.