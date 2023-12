La tempesta d'hivern imminent per portar el temps inestable a Michigan

S'espera que una tempesta hivernal afecti Michigan en els propers dies, i comportarà un canvi significatiu en les condicions meteorològiques. Tot i que no és una tempesta històrica, encara marcarà un canvi notable respecte a les temperatures anormalment càlides experimentades recentment a l'estat.

El sistema de tempestes, conegut com a "riu atmosfèric", és una sèrie de tempestes originades a l'oceà Pacífic. Actualment, està colpejant el nord-oest del Pacífic amb fortes pluges i provocant inundacions a la regió. Les imatges de satèl·lit mostren clarament el camí d'aquest riu atmosfèric, que s'estén des del nord-oest del Pacífic fins a Hawaii.

Per a Michigan, es preveu que la tempesta arribi dissabte i duri fins diumenge, segons els models més precisos. S'espera que les precipitacions comencin com a pluja, però a mesura que la tempesta s'enforteix i es desplaça al nord-est cap al Canadà, l'aire més fred la canviarà en neu la nit de diumenge.

És probable que el baix Michigan experimenti pluja des de dissabte a la tarda fins dissabte a la nit i diumenge, amb només un breu període de ruixats de neu diumenge a la nit i dilluns al matí. No s'espera que les acumulacions siguin significatives, excepte en algunes zones del nord-oest del Baix Michigan, on és possible que hi hagi uns quants centímetres més de neu.

A més de les precipitacions, el temporal també portarà forts vents a la regió. S'han previst ratxes d'entre 40 i 50 mph, sobretot quan el vent canvia per bufar del nord-oest. Es preveu que aquestes fortes ratxes es produeixin diumenge a la tarda i durant la nit.

Els viatges es podrien veure afectats pel canvi brusc de les condicions meteorològiques, especialment durant la transició de la pluja a la neu. Les superfícies de les carreteres es poden gelar, cosa que suposa un perill potencial per als conductors. És important estar al dia de les darreres previsions meteorològiques i tenir precaució si viatgeu durant aquest temps.

La bona notícia és que s'espera que la tempesta es mogui ràpidament, amb els seus efectes disminuint després del migdia de dilluns. És probable que les quantitats totals de pluja siguin significatives per a aquesta època de l'any, que oscil·len entre mitja polzada i una polzada i mitja. Pel que fa a les nevades, un parell de polzades són possibles a la major part del baix Michigan, mentre que les zones del nord-oest poden veure'n una mica més.

En resum, Michigan hauria de preparar-se per a un patró meteorològic inestable aquest cap de setmana, ja que una tempesta d'hivern provoca un canvi de temperatures càlides a fredes, juntament amb precipitacions constants. Tot i que no és un esdeveniment important, s'aconsella mantenir-se informat i prendre les precaucions necessàries, especialment durant la transició de la pluja a la neu i quan s'esperen forts vents.

