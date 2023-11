A quina edat ja no pots tenir teules?

L'herpes zoster, també conegut com a herpes zoster, és una infecció viral que causa una erupció dolorosa. És causada pel virus de la varicel·la-zóster, el mateix virus que causa la varicel·la. Tot i que el teules pot afectar persones de totes les edats, és més freqüent en persones grans i persones amb sistemes immunitaris debilitats. Però a quina edat ja no pots tenir teules? Explorem aquesta pregunta i donem una mica de llum sobre el tema.

Quin és el rang d'edat típic de les teules?

El teules pot aparèixer a qualsevol edat, però és més freqüent en persones majors de 50 anys. Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), aproximadament una de cada tres persones als Estats Units desenvoluparà herpes zoster al llarg de la seva vida. El risc de desenvolupar teules augmenta amb l'edat i la incidència augmenta bruscament després dels 50 anys.

Pots tenir teules després d'una certa edat?

Tot i que el risc de desenvolupar teules augmenta amb l'edat, no hi ha una edat específica en què ja no puguis tenir teules. Fins i tot les persones de 80 o 90 anys poden desenvolupar teules si han tingut varicel·la anteriorment. El virus de la varicel·la-zóster roman latent al cos després que una persona es recupera de la varicel·la, i es pot reactivar més tard a la vida, causant teules.

Es pot prevenir el teules?

Sí, el teules es pot prevenir mitjançant la vacunació. El CDC recomana una vacuna de dues dosis anomenada Shingrix per a adults de 50 anys o més. Aquesta vacuna és altament eficaç per reduir el risc de patir teules i les seves complicacions. També es recomana per a persones que hagin rebut prèviament la vacuna contra la teula més antiga, Zostavax.

Quins són els símptomes de les teules?

Els símptomes de les teules solen incloure una erupció dolorosa que apareix com una banda o banda en un costat del cos. Aquesta erupció sovint s'acompanya de picor, formigueig o sensació de cremor. Altres símptomes poden incloure febre, mal de cap, fatiga i sensibilitat a la llum. Si experimenteu aquests símptomes, és important buscar atenció mèdica ràpidament.

En conclusió, no hi ha una edat específica a la qual ja no es pot tenir teules. Tot i que és més freqüent en adults grans, el teules pot afectar persones de qualsevol edat. La vacunació és una manera eficaç de prevenir la teula, i el CDC recomana la vacuna Shingrix per a adults de 50 anys o més. Si experimenteu símptomes de teules, és important consultar un professional sanitari per a un diagnòstic i tractament adequats.