Star Like the Sun "Repetidament triturada i consumida" per Black Hole

Científics de la Universitat de Leicester han fet un descobriment emocionant sobre una estrella situada a 500 milions d'anys llum de distància. L'estrella, anomenada Swift J0230, està sent triturada i consumida repetidament per un forat negre, creant esclats regulars de llum cada 25 dies. Aquest fenomen, conegut com a esdeveniment de pertorbació de la marea, sol produir-se quan un forat negre consumeix una estrella. Tanmateix, en aquest cas, l'estrella només es destrueix parcialment, donant lloc a emissions repetides.

Els investigadors van trobar que la regularitat de les emissions de l'estrella es trobava entre dos tipus d'esclats: els que es produeixen cada poques hores i els que es produeixen cada any més o menys. En lloc de decaure com s'esperava, Swift J0230 brillaria durant set a 10 dies abans d'apagar-se bruscament, repetint aquest procés aproximadament cada 25 dies.

Aquesta observació única va proporcionar un enllaç que faltava per entendre com els forats negres pertorben les estrelles en òrbita. El doctor Robert Eyles-Ferris, que va participar en l'estudi, va expressar el seu entusiasme per Swift J0230, afirmant que és una "addició emocionant a la classe d'estrelles parcialment alterades".

Segons els investigadors, els models de l'esclat Swift J0230 suggereixen que l'estrella és de mida similar al sol i es troba en una òrbita el·líptica al voltant d'un forat negre de poca massa al centre de la seva galàxia. A mesura que l'estrella és triturada i consumida pel forat negre, el material equivalent a la massa de tres Terres s'extreu de la seva atmosfera i s'escalfa. La calor intensa allibera una quantitat important de raigs X, que van ser detectats per l'Observatori Swift de Neil Gehrels de la NASA.

S'estima que el forat negre responsable de consumir Swift J0230 té entre 10,000 i 100,000 vegades la massa del sol, que és relativament petita per a un forat negre supermassiu. El descobriment de Swift J0230 va ser possible mitjançant un nou detector de transitori desenvolupat per l'equip de la Universitat de Leicester.

Els investigadors creuen que el seu descobriment és només el començament. Esperen trobar molts més objectes com Swift J0230 utilitzant la seva nova eina i preveuen descobrir més informació sobre el comportament dels forats negres i les seves interaccions amb les estrelles.

