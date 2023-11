El llançament de la consola en evolució d'Ark: Survival Ascended

By

Ark: Survival Ascended, l'esperat remake d'Unreal Engine 5 del popular joc Ark: Survival Evolved, ha despertat emoció i decepció entre els jugadors de consola. El desenvolupador Studio Wildcard ha anunciat una data de llançament per a la versió de Xbox alhora que retarda el llançament de PlayStation 5.

En una publicació recent a Twitter, Studio Wildcard va confirmar que Ark: Survival Ascended es llançarà a Xbox Series X i S el 21 de novembre a les 9:12 del Pacífic / 5:XNUMX de l'Est / XNUMX:XNUMX del Regne Unit. Aquest anunci ha inculcat esperança als entusiastes de l'Ark, que s'han mostrat escèptics en el passat sobre la fiabilitat de les dates de llançament de Studio Wildcard.

Tanmateix, els jugadors de PlayStation 5 hauran d'esperar una mica més, ja que el llançament d'Ark: Survival Ascended en aquesta plataforma s'ha endarrerit a principis de desembre. Studio Wildcard va citar "alguns problemes" trobats durant el procés de certificació amb Sony com a motiu del retard. S'especula que el joc multiplataforma pot estar causant complicacions, però Studio Wildcard assegura als jugadors que estan treballant diligentment per oferir la millor experiència multiplataforma possible.

Malgrat els retards de la consola, el llançament de Steam d'Ark: Survival Ascended s'ha considerat un èxit. El joc va vendre més de 600,000 còpies en només dues setmanes després del seu llançament. Tanmateix, alguns jugadors van trobar problemes de rendiment que van afectar l'experiència de joc en general. Studio Wildcard ha reconegut aquestes preocupacions i s'ha compromès a resoldre'ls mitjançant pedaços i actualitzacions.

Si bé Ark: Survival Ascended continua experimentant millores, el seu predecessor, Ark: Survival Evolved, segueix sent popular entre els jugadors. Actualment, hi ha més gent jugant activament al joc original que a la seva versió remasteritzada.

Tant si els jugadors estan esperant amb impaciència el llançament de la consola com si gaudeixen del joc a Steam, el món d'Ark: Survival Ascended ofereix una aventura emocionant plena de dinosaures, reptes de supervivència i una experiència de joc en evolució.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended és un remake del joc original Ark: Survival Evolved, desenvolupat per Studio Wildcard amb Unreal Engine 5. Ofereix una experiència de supervivència immersiva en un món ple de criatures prehistòriques.

2. Quan es llançarà Ark: Survival Ascended a Xbox?

Ark: Survival Ascended s'estrenarà a Xbox Series X i S el 21 de novembre a les 9:12 del Pacífic / 5:XNUMX de l'Est / XNUMX:XNUMX del Regne Unit.

3. Per què s'ha endarrerit el llançament d'Ark: Survival Ascended a PlayStation 5?

El llançament d'Ark: Survival Ascended a PlayStation 5 s'ha endarrerit a principis de desembre a causa d'alguns problemes trobats durant el procés de certificació amb Sony. Studio Wildcard està treballant per resoldre aquests problemes i oferir als jugadors la millor experiència multiplataforma possible.

4. El llançament de Steam d'Ark: Survival Ascended ha tingut cap repte?

Sí, el llançament de Steam d'Ark: Survival Ascended va experimentar problemes de rendiment que van afectar el llançament del joc. Studio Wildcard ha reconegut aquestes preocupacions i està treballant activament per abordar-les mitjançant pedaços i actualitzacions.

5. Com es compara la popularitat d'Ark: Survival Evolved amb Ark: Survival Ascended?

En el moment de la publicació d'aquest article, més jugadors estan jugant activament a Ark: Survival Evolved en comparació amb Ark: Survival Ascended. Tanmateix, amb millores i actualitzacions en curs, la versió remasteritzada promet una experiència de joc emocionant i en evolució.