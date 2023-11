Són germans Sam's Club i Walmart?

En el món de la venda al detall, hi ha alguns noms que s'han convertit en sinònim de grans botigues i preus assequibles. Dos dels noms més coneguts d'aquesta indústria són Sam's Club i Walmart. Però, aquests dos gegants minoristes estan realment relacionats? Són germans, per dir-ho d'alguna manera? Endinsem-nos en els detalls i ho descobrim.

Sam's Club i Walmart estan realment relacionats, però no són germans en el sentit literal. En canvi, s'assemblen més a germans dins de la mateixa família. Sam's Club és un club de magatzems minoristes només per a membres que va ser fundat per Sam Walton, el mateix empresari visionari que va fundar Walmart.

Walmart, d'altra banda, és una corporació minorista multinacional que opera una cadena d'hipermercats, grans magatzems de descompte i botigues de queviures. És una de les empreses més grans del món per ingressos i té una presència important a diversos països.

Sam's Club opera com a filial de Walmart, és a dir, és propietat i està controlat per la corporació més gran. Tot i que ambdues botigues ofereixen una àmplia gamma de productes a preus competitius, Sam's Club se centra més en les compres a granel i ofereix avantatges exclusius als seus membres.

FAQ:

P: Algú pot comprar al Sam's Club?

R: No, Sam's Club és una botiga només per a membres. Tanmateix, els no socis poden comprar al Sam's Club si van acompanyats d'un soci.

P: Quins són els avantatges de ser membre del Sam's Club?

R: Els membres del Sam's Club gaudeixen d'accés a ofertes exclusives, opcions de compra a granel i serveis addicionals, com ara serveis òptics i de farmàcia.

P: Els preus de Sam's Club i Walmart són els mateixos?

R: Tot i que ambdues botigues ofereixen preus competitius, Sam's Club sovint ofereix quantitats més grans de productes a preus reduïts a causa del seu enfocament en les compres a granel.

En conclusió, tot i que Sam's Club i Walmart no són germans en el sentit literal, estan estretament relacionats com a part de la mateixa família minorista. Sam's Club opera com a filial de Walmart, que ofereix una experiència de compra en magatzem només per a membres amb avantatges exclusius. Per tant, la propera vegada que visiteu qualsevol d'aquestes botigues, recordeu la connexió entre elles i l'emprenedor visionari, Sam Walton, que va donar vida a aquests gegants del comerç minorista.