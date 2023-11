Els queviures són més barats a Walmart o Sam's Club?

Quan es tracta de comprar queviures, trobar les millors ofertes sempre és una prioritat per als consumidors. Dues opcions populars per als compradors conscients del pressupost són Walmart i Sam's Club. Els dos gegants minoristes ofereixen una àmplia gamma de productes a preus competitius, però quin ofereix les millors ofertes en queviures? Fem una ullada més de prop.

Walmart Walmart és una empresa minorista multinacional coneguda per la seva àmplia selecció de productes, inclosos queviures. Amb nombroses ubicacions als Estats Units, és una opció convenient per a molts compradors. Walmart ofereix una varietat de marques i productes que s'ajusten a diferents pressupostos i preferències. La botiga sovint ofereix promocions i descomptes, la qual cosa la converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen estalviar diners en queviures.

Sam's Club: Sam's Club, un club de magatzems només per a membres, és una filial de Walmart. Ofereix grans quantitats de productes a preus reduïts. Tot i que requereix una quota de soci, els estalvis en queviures sovint poden superar aquest cost per als compradors freqüents. Sam's Club és especialment beneficiós per a famílies nombroses o empreses que necessiten comprar a granel. La botiga ofereix una àmplia gamma de productes, com ara productes frescos, carn i productes bàsics de rebost.

Quin és més barat?

Determinar si els queviures són més barats a Walmart o Sam's Club depèn de diversos factors. Tot i que Sam's Club pot oferir preus més baixos per unitat a causa de les seves quantitats a granel, Walmart sovint ofereix millors ofertes en articles individuals. A més, les promocions i descomptes freqüents de Walmart poden reduir encara més el cost total dels queviures.

FAQ:

1. Necessito una subscripció per comprar a Walmart?

No, Walmart està obert al públic en general i no requereix una subscripció.

2. Puc comprar al Sam's Club sense ser soci?

No, Sam's Club és un club de magatzem només per a membres. Tanmateix, ofereixen un abonament d'un dia perquè els no socis puguin comprar amb una tarifa de servei del 10%.

3. Els estalvis al Sam's Club valen la quota de soci?

Si compres sovint queviures a granel o tens una família nombrosa, els estalvis del Sam's Club sovint poden superar la quota de soci. Es recomana avaluar els teus hàbits de compra i comparar preus abans de decidir-te.

En conclusió, tant Walmart com Sam's Club ofereixen preus competitius en queviures, però la millor opció depèn de les necessitats i preferències individuals. Walmart és ideal per a aquells que busquen ofertes en articles individuals, mentre que Sam's Club és avantatjós per a compres a granel. Tingueu en compte els vostres hàbits de compra, el pressupost i la mida de la vostra llar per determinar quina botiga oferirà el millor valor per a les vostres necessitats de queviures.