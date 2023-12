Gunung Padang: És realment una piràmide prehistòrica?

Un estudi controvertit publicat a Archaeological Prospection afirma haver trobat proves convincents d'una piràmide prehistòrica al jaciment de Gunung Padang a Indonèsia, que data de fa 27,000 anys. Els autors de l'estudi van utilitzar tecnologies de penetració del sòl per descobrir cambres i estructures amagades, que creuen que indiquen la presència d'un jaciment megalític complex i sofisticat. No obstant això, la comunitat científica està dividida sobre la validesa d'aquestes afirmacions i el document ara està en investigació.

L'arqueòleg Flint Dibble de la Universitat de Cardiff planteja preocupacions sobre les conclusions extretes pels autors. Es pregunta si les tecnologies de penetració del sòl demostren realment l'artesania humana o dels homínids, o si les suposades cambres i formacions són simplement formacions naturals creades pel moviment i la meteorització de les roques durant milers d'anys.

A més, hi ha escepticisme sobre l'absència d'evidència directa de l'activitat humana al lloc durant el període de temps proposat. Sense troballes com ara carbó vegetal o fragments d'ossos, no hi ha cap raó per creure que hi hagués un gran assentament en aquella zona fa més de 27,000 anys. Les societats complexes més antigues conegudes amb la capacitat de construir estructures piramidals només tenen 9,000 anys i es troben a l'actual Turquia.

Els crítics argumenten que la suposada piràmide prehistòrica no només reescriuria la nostra comprensió de les civilitzacions antigues, sinó que també desafiaria la línia de temps establerta durant molt de temps de l'avenç humà a l'era paleolítica. Si el jaciment de Gunung Padang conté cambres i habitacions construïdes per humans, no només seria la piràmide més antiga del món durant milers d'anys, sinó que també proporcionaria proves de l'ús més antic de la maçoneria de pedra.

Mentre continuen els debats dins de la comunitat arqueològica, l'editor del diari ha iniciat una investigació sobre les seves afirmacions. Aquest escrutini pot aportar més llum sobre l'autenticitat i la importància del lloc de Gunung Padang. Fins que no s'arribi a proves i consens concrets, l'estatus de Gunung Padang com a piràmide prehistòrica continua sent un tema d'intens debat acadèmic.