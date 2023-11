El nou vicepresident de comunicacions estratègiques s'uneix al grup de mitjans de NBCUniversal

By

El grup de mitjans de NBCUniversal ha anunciat recentment la incorporació de Bernadette Simpao com a vicepresidenta sènior de comunicacions estratègiques. Simpao, un antic executiu de relacions públiques d'Apple i AMC, es centrarà en el streamer Peacock en el seu nou paper. El seu nomenament subratlla el compromís de NBCUniversal d'enfortir els seus esforços de comunicació a través de diverses marques dins de les divisions d'entreteniment i directe al consumidor.

Simpao aporta una gran experiència a la seva nova posició, després d'haver ocupat funcions clau en empreses líders del sector. A Apple, va dirigir les relacions públiques i les comunicacions globals per a l'aplicació Apple TV i els negocis de vídeo i esports de la companyia. Durant la seva estada a Apple, Simpao va supervisar iniciatives importants com el llançament d'Apple TV+ i el desenvolupament de serveis de streaming com el MLS Season Pass de la Major League Soccer.

Abans d'unir-se a Apple, Simpao va ocupar el càrrec de vicepresident de comunicacions corporatives d'AMC Networks. El seu mandat a Viacom va durar una dècada, on va treballar en diversos càrrecs de comunicació en divisions internacionals, BET Networks i Viacom corporativa.

L'experiència de Simpao en la gestió de llançaments i associacions d'alt perfil, sens dubte, reforçarà les estratègies de comunicació de NBCUniversal. La seva àmplia experiència en comunicació corporativa, juntament amb la seva trajectòria demostrada en el sector, la posiciona bé per tenir èxit en el seu nou càrrec.

Preguntes freqüents

1. Quin és el nou paper de Bernadette Simpao al Media Group de NBCUniversal?

Bernadette Simpao s'ha unit al grup de mitjans de NBCUniversal com a vicepresidenta sènior de comunicacions estratègiques. En aquest paper, es centrarà principalment en el streamer Peacock, alhora que també treballarà amb els equips de relacions públiques de les marques d'entreteniment i directes al consumidor de NBCUniversal.

2. Quina experiència aporta Bernadette Simpao al seu nou càrrec?

Simpao té una àmplia trajectòria en relacions públiques i comunicacions. Anteriorment, va ocupar funcions clau a Apple, on va dirigir els esforços de relacions públiques globals per a l'aplicació Apple TV i els negocis de vídeo i esports de la companyia. Abans d'això, va exercir com a vicepresidenta de comunicacions corporatives a AMC Networks i va treballar en diverses funcions de comunicació a Viacom.

3. Quins són alguns dels èxits destacats de Bernadette Simpao?

Al llarg de la seva carrera, Simpao ha tingut un paper important en grans llançaments i associacions. A Apple, va supervisar els llançaments globals d'Apple TV+, Apple News+ i Apple One. També va gestionar les comunicacions per a altres àrees dins de la divisió de Serveis d'Apple. La seva experiència inclou treballar en col·laboracions amb la Major League Soccer i el desenvolupament de serveis de streaming com el Season Pass de la MLS.

4. Quines són les divisions de NBCUniversal afectades pels acomiadaments recents?

A principis de novembre, NBCUniversal va anunciar acomiadaments a tres divisions: màrqueting Peacock, NBCUniversal Entertainment i vendes d'anuncis. La majoria d'aquestes retallades, aproximadament entre 30 i 40 empleats, es van fer a Peacock com a part d'una reestructuració sota la CMO Shannon Willett.