Revolucionant el seguiment de la forma física: l'Apple Watch 9 presenta la funció de salut i doble toc de Siri

L'esperat Apple Watch 9 ha agafat per asalto el món del seguiment de la forma física des del seu llançament el setembre de 2023. Amb funcions impressionants i un disseny elegant, s'ha convertit ràpidament en un dels dispositius portàtils més de moda del mercat. Tot i que els descomptes han estat escassos, l'oferta del Black Friday ha sorprès els consumidors, oferint una reducció de preu de 70 dòlars. Aquest descompte notable pot ser la millor oportunitat per comprar l'Apple Watch 9 durant tot l'any.

Contràriament a les expectatives, les millors ofertes de Black Friday per a l'Apple Watch 9 es poden trobar a Amazon i Walmart, no a les botigues Apple. Actualment, la mida de 41 mm està disponible per tan sols 329 dòlars, i la mida de 45 mm comença a partir de 359 dòlars. En comparació, comprar directament a Apple costaria 399 dòlars per a la mida de 41 mm i 429 dòlars per a la mida de 45 mm. Aquestes ofertes proporcionen estalvis substancials als entusiastes del fitness que busquen actualitzar els seus dispositius de seguiment.

Una de les funcions més notables i emocionants de l'Apple Watch 9 és l'actualització de Siri Health. Siri, l'assistent virtual intel·ligent, s'ha transformat en un entrenador de fitness integrat. Simplement utilitzant ordres de veu, els usuaris poden iniciar o aturar sense esforç els entrenaments i accedir a les estadístiques de salut sense necessitat de connexió Wi-Fi o mòbil. Necessites una actualització sobre la teva freqüència cardíaca o la distància recorreguda durant una activitat? Només demana a la Siri. A més, la introducció de la funció Double Tap ha revolucionat la facilitat d'ús durant els entrenaments. Tocant dos cops els dits índex i polze, els usuaris poden realitzar diverses accions com ara respondre o finalitzar trucades, iniciar o aturar els temporitzadors i controlar la música. Aquesta funcionalitat de mans lliures simplifica la navegació i millora l'experiència general d'entrenament.

L'Apple Watch 9 no només és un canvi de joc per als entusiastes del fitness, sinó també per a persones que fan múltiples tasques. Els professionals ocupats ara poden respondre trucades i respondre correus electrònics sense interrompre la seva rutina d'exercicis, afegint un nou nivell de comoditat. A més, la precisió de dictat millorada, que arriba fins al 25%, permet als usuaris respondre textos i correus electrònics amb més precisió mentre entren.

Viu el futur del seguiment de la forma física amb l'Apple Watch 9. Amb Siri Health i la funció Double Tap, mantenir-se connectat i maximitzar la productivitat durant els entrenaments mai ha estat tan fàcil. No us perdeu les ofertes de Black Friday disponibles a Amazon i Walmart, a partir de només 329 dòlars.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. On puc trobar la millor oferta a l'Apple Watch 9 aquest divendres negre?

Les millors ofertes de Black Friday per a l'Apple Watch 9 es poden trobar a Amazon i Walmart. Els preus comencen a partir de 329 dòlars per a la mida de 41 mm i 359 dòlars per a la mida de 45 mm.

2. Què és Siri Health?

Siri Health és una actualització de l'Apple Watch 9 que transforma Siri en un entrenador de fitness integrat. Els usuaris poden iniciar o aturar els entrenaments, comprovar les estadístiques de salut i molt més mitjançant ordres de veu sense necessitat de Wi-Fi.

3. Què és la funció de doble toc?

La funció de doble toc permet als usuaris controlar les aplicacions actives al seu Apple Watch 9 fent doble toc amb els dits índex i polze. Aquest gest elimina la necessitat de tocar la pantalla, proporcionant una experiència de navegació més perfecta.

4. Puc respondre trucades i correus electrònics durant els entrenaments amb l'Apple Watch 9?

Sí, l'Apple Watch 9 permet als usuaris respondre trucades i correus electrònics sense interrompre el seu entrenament. Aquesta funció beneficia les persones que fan exercici durant els seus dies de feina ocupats.

5. Es millora la precisió del dictat a l'Apple Watch 9?

Sí, la precisió del dictat a l'Apple Watch 9 s'ha millorat fins a un 25%. Els usuaris poden respondre missatges de text, correus electrònics i molt més amb més precisió i precisió mentre entren.