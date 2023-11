L'exexecutiva d'Apple, Bernadette Simpao, s'uneix a NBCUniversal per impulsar les comunicacions estratègiques

By

NBCUniversal ha seleccionat Bernadette Simpao, una antiga executiva de relacions públiques i comunicacions d'Apple, per exercir com a vicepresidenta sènior de comunicacions estratègiques. Amb una trajectòria provada en la indústria tecnològica, Simpao tindrà la seu a Nova York i treballarà estretament amb l'equip de comunicacions estratègiques per a la cartera d'entreteniment i directe al consumidor de NBCUniversal.

El focus principal de Simpao se centrarà en Peacock, el servei de streaming de NBCUniversal, que ha guanyat força en els últims anys. A més de Peacock, també aportarà la seva experiència per donar suport a iniciatives a diverses xarxes, com ara NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids i USA Network.

Allison Rawlings, vicepresidenta executiva de comunicacions estratègiques de NBCUniversal Media Group, serà la supervisora ​​directa de Simpao. Rawlings expressa l'entusiasme per la nova incorporació a l'equip, destacant l'àmplia experiència de Simpao i la seva capacitat per impulsar estratègies de comunicació efectives.

Abans d'unir-se a NBCUniversal, Simpao va ocupar càrrecs clau en importants empreses de mitjans. A Apple, va dirigir l'equip global de relacions públiques i comunicacions de l'aplicació Apple TV i els negocis de vídeo i esports de la companyia. Les seves responsabilitats anaven des de la gestió d'associacions, com ara Major League Soccer i el servei de transmissió de MLS Season Pass, fins a supervisar els llançaments d'Apple TV+, Apple News+ i Apple One.

La carrera de Simpao també inclou funcions a AMC Networks i Viacom, on va desenvolupar i implementar estratègies de comunicació per a diverses divisions, com ara la divisió internacional, BET Networks i Viacom corporativa.

En incorporar Simpao, NBCUniversal té com a objectiu reforçar els seus esforços de comunicacions estratègiques i millorar encara més la seva presència en el panorama competitiu de la transmissió. Amb la seva àmplia formació en les indústries de la tecnologia i els mitjans de comunicació, Simpao està ben posicionada per contribuir a l'èxit continu de les ofertes d'entreteniment i directes al consumidor de NBCUniversal.

