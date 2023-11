Descobriu llistes de reproducció col·laboratives i més a Apple Music amb iOS 17.2

Apple Music ha presentat dues noves funcions interessants amb el llançament d'iOS 17.2 (actualment en versió beta): llistes de reproducció col·laboratives i la llista de reproducció automàtica "Preferits". Si bé Spotify ha estat tradicionalment conegut per les seves funcions socials, Apple Music s'està posant al dia amb la introducció de llistes de reproducció col·laboratives.

Per accedir a la nova llista de reproducció automàtica "Preferits", només cal que navegueu a Biblioteca > Llistes de reproducció a Apple Music i feu lliscar cap avall fins que trobeu la llista de reproducció de Preferits generada automàticament.

Però aprofundim en el més destacat d'iOS 17.2: les llistes de reproducció col·laboratives, i explorem com funcionen.

Per començar a utilitzar les llistes de reproducció col·laboratives d'Apple Music, assegureu-vos que teniu instal·lada la versió beta d'iOS 17.2 al vostre iPhone o iPad. Un cop tingueu la versió beta en funcionament, obriu Apple Music i seguiu aquests passos:

1. Toqueu la pestanya "Biblioteca" a la part inferior i, a continuació, seleccioneu "Llistes de reproducció".

2. Trieu una llista de reproducció que hàgiu creat o creeu-ne una de nova (tingueu en compte que actualment aquesta funció només funciona amb les vostres pròpies llistes de reproducció, no amb les llistes de reproducció seleccionades per Apple Music).

3. Toqueu la icona amb tres punts, situada a l'extrem superior dret de la pantalla.

4. Seleccioneu l'opció 'Col·labora', que hauria de ser la segona opció des de dalt.

5. Ara podeu determinar si cal aprovar o no col·laboradors.

6. Toqueu "Comença la col·laboració" per convidar persones a unir-se a la vostra llista de reproducció.

7. Per gestionar la configuració de col·laboració, torneu a la llista de reproducció i torneu a tocar la icona dels tres punts. Trobareu l'opció "Gestiona la col·laboració".

Un cop hàgiu activat la col·laboració, qualsevol persona amb qui compartiu l'enllaç de la llista de reproducció podrà editar i reordenar les cançons, així com canviar el nom i la foto de la llista de reproducció.

Aquesta nova funció obre possibilitats interessants per descobrir música i compartir-la amb els amics. Prova-ho i fes-nos saber què en penses als comentaris!

FAQ

Puc utilitzar llistes de reproducció col·laboratives a Apple Music amb iOS 17.2 beta?

Sí, podeu utilitzar llistes de reproducció col·laboratives a Apple Music amb la versió beta d'iOS 17.2. Només cal que seguiu els passos indicats anteriorment per començar.

Puc col·laborar amb altres persones a les llistes de reproducció seleccionades d'Apple Music?

Actualment, la funció de llista de reproducció col·laborativa només funciona amb les llistes de reproducció que hàgiu creat. No pots col·laborar amb altres persones a les llistes de reproducció seleccionades d'Apple Music.

Cal aprovar els col·laboradors?

Tens l'opció d'aprovar col·laboradors o permetre que comencin a col·laborar immediatament. Aquesta elecció depèn del creador de la llista de reproducció.

Els col·laboradors poden editar el nom i la foto de la llista de reproducció?

Sí, una vegada que algú hagi estat convidat a col·laborar en una llista de reproducció, pot editar el nom i la foto de la llista de reproducció, així com reorganitzar i afegir cançons.