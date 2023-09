Nous models d'iPhone Pro d'Apple: preus i actualitzacions

Apple presentarà els seus nous models d'iPhone Pro en un esdeveniment de llançament aquesta nit i, tot i que hi ha hagut moltes filtracions i informes que revelen els propers telèfons, queda un misteri: el preu. Els rumors suggereixen que hi haurà pujades de preus per als models venuts als EUA, però què passa amb els preus a l'Índia?

Als EUA, la sèrie iPhone 14 va començar a 799 dòlars, mentre que el model base per als compradors indis es va establir en 79,900 rupies. S'espera que els preus dels models no Pro es mantinguin els mateixos que l'any passat. Tanmateix, per a l'iPhone 15 Plus, es preveu un preu de 89,900 rupies.

Ara, parlem dels models Pro. S'espera que l'iPhone 15 Pro tingui un augment de preu de 100 dòlars, potencialment a partir de 1099 dòlars als EUA. A l'Índia, podria haver-hi un augment d'almenys 10,000 rupies en comparació amb el model de l'any passat. Pel que fa a l'iPhone 15 Pro Max, podria veure un augment del preu encara més gran, que podria arribar a 1299 dòlars als EUA, i els compradors indis assisteixen a un augment notable respecte a l'any anterior.

Els models estàndard d'iPhone 15 veuran algunes actualitzacions significatives. L'osca familiar es substituirà per l'illa dinàmica, ampliant l'espai de la pantalla i reduint els bisells. Es rumoreja que la càmera principal s'actualitzarà de 12 MP a 48 MP, i els dispositius seran alimentats pel chipset A16 Bionic. A més, s'espera que tant els models que no siguin Pro com els Pro adoptin el port USB tipus C, substituint el cable Lightning.

Els models Pro comptaran amb un marc de titani, que substituirà l'acer inoxidable, donant lloc a un pes més lleuger. L'iPhone 15 Pro Max introduirà una lent periscopi que ofereix un zoom òptic de 5x-6x. Els dos models Pro també canviaran als ports USB tipus C.

És important tenir en compte que aquestes estimacions d'augment de preus es basen en rumors, per la qual cosa s'han de prendre amb escepticisme.

Fonts:

- Apple presentarà els nous models d'iPhone Pro en un esdeveniment de llançament aquesta nit.

– S'espera que el preu dels models no Pro sigui el mateix que l'any passat.

- S'espera que l'iPhone 15 Plus arribi a 89,900 rupies.

- L'iPhone 15 Pro podria començar a partir de 1099 dòlars als EUA.

- L'iPhone 15 Pro Max podria veure un augment del preu fins als 1299 dòlars als EUA.

– Els models d'iPhone 15 tindran una pantalla Dynamic Island.

- Es rumoreja que la càmera principal s'actualitzarà a 48 MP.

– Els dispositius seran alimentats pel chipset A16 Bionic.

- S'espera que tant els models no Pro com els Pro adoptin ports USB tipus C.

– Els models Pro comptaran amb un marc de titani, reduint el pes.

- L'iPhone 15 Pro Max introduirà una lent periscopi amb zoom òptic.