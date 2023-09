Què esperar de l'esdeveniment de tardor d'Apple: iPhone 15 i nous rellotges Apple

Avui, Apple acull el seu tan esperat esdeveniment Wonderlust, on s'espera que la companyia anunciï el rumorejat iPhone 15 i els nous Apple Watches. L'esdeveniment es retransmetrà en directe a partir de les 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT. Aquest esdeveniment és el primer des que Apple va presentar el Vision Pro a la WWDC a principis d'estiu. L'esdeveniment anual de tardor per a l'iPhone s'ha convertit en un fenomen cultural, assenyalant el final de l'estiu i l'inici de nous productes d'Apple.

Els rumors sobre l'iPhone 15 circulen des de fa mesos. Alguns suggereixen que serà una actualització regular any rere any, mentre que altres especulen sobre la possibilitat d'un model Pro més gran anomenat iPhone 15 Ultra. La invitació de l'esdeveniment, amb el seu enigmàtic logotip d'Apple format per partícules diminutes, ha despertat curiositat i especulacions. El lema "Wonderlust" és un joc de la paraula "wanderlust" i els entusiastes d'Apple intenten desxifrar-ne el significat en relació amb els propers anuncis.

S'espera que la línia d'iPhone 15 inclogui quatre models: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. Segons Mark Gurman de Bloomberg, l'iPhone 15 i 15 Plus seran essencialment versions reempaquetades de l'iPhone 14 Pro, sense la càmera de teleobjectiu ni el cos d'acer inoxidable. Aquests nous telèfons comptaran amb una càmera principal de 48 megapíxels i el xip A16 de la generació anterior.

Probablement no hi haurà canvis importants a la pantalla, ja que l'analista Ross Young prediu que els models bàsics d'iPhone 15 no tindran una freqüència de refresc alta com els iPhone Pro. S'espera que els quatre models admetin la càrrega sense fil de 15 watts mitjançant l'estàndard obert Qi2, que podria permetre una gamma més àmplia de dispositius de càrrega sense fil.

El canvi més gran a tots els models d'iPhone 15 serà el canvi del connector Lightning a un port USB-C. Aquest canvi és probablement impulsat per la pressió de la Unió Europea, que va adoptar USB-C com a estàndard de càrrega comú. Encara no està clar si USB-C s'implementarà a nivell mundial o només a la UE, però és molt probable que tots els nous models d'iPhone vinguin amb un port USB-C.

S'espera que l'iPhone 15 Pro i 15 Pro Max tinguin canvis significatius. Els models Pro comptaran amb marcs de titani en comptes d'acer inoxidable, reduint el seu pes. També seran alimentats pel nou xip A17, el silici més petit d'Apple fins ara. Els bisells de pantalla més prims i un port USB-C que admet velocitats de dades més ràpides es troben entre les funcions previstes.

Pel que fa a les actualitzacions de la càmera, l'iPhone 15 Pro Max pot incloure una nova càmera de teleobjectiu òptica de 6x que milloraria les fotos ampliades amb un millor detall, resolució i rang dinàmic.

A mesura que l'expectació augmenta, els entusiastes d'Apple esperen impacients l'esdeveniment Wonderlust per veure quines noves funcions i millores emocionants aportaran l'iPhone 15 i els Apple Watches.

Nota: aquest article es basa en la informació disponible abans de l'esdeveniment Wonderlust d'Apple.