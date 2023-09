Esdeveniment Wonderlust d'Apple: què esperar a l'esdeveniment Apple del 2023

By

Apple s'està preparant per al seu esdeveniment anual molt esperat, que tindrà lloc al famós Steve Jobs Theatre de Califòrnia. Tot i que els detalls específics es mantenen en secret, els entusiastes de la tecnologia esperen impacients la presentació de la línia d'iPhone 15, l'últim Apple Watch i possibles actualitzacions de programari iOS.

Anomenat "Wonderlust", l'esdeveniment està previst que comenci el 12 de setembre de 2023 a les 10:30, hora estàndard de l'Índia i a les 10:90, hora del Pacífic. Amb una durada aproximada de XNUMX minuts, l'esdeveniment comptarà amb un discurs pregravat del CEO d'Apple, Tim Cook.

Per a aquells que vulguin presenciar aquest espectacle, Apple ofereix diverses opcions per sintonitzar-se. Els subscriptors d'Apple TV poden veure l'esdeveniment en directe als seus dispositius còmodament. A més, Apple transmetrà l'esdeveniment a la seva pàgina oficial de YouTube, garantint l'accessibilitat per als espectadors sense Apple TV. Els usuaris del navegador web també poden veure l'esdeveniment visitant el lloc web d'Apple.

Els rumors abunden a mesura que l'esdeveniment s'acosta, deixant entreveure les possibles sorpreses que Apple té reservades. Un rumor notable suggereix que l'iPhone 15 Pro pot ser més lleuger utilitzant titani de grau 5 per al bastidor mitjà en lloc d'acer. Una altra possibilitat intrigant gira al voltant de la transició d'Apple del cable de càrrega Lightning al port USB-C més prevalent, possiblement motivat per una regulació de la Unió Europea que demana cables de càrrega estandarditzats.

A part dels nous gadgets, els experts prediuen la presentació de l'Apple Watch Ultra 2 i una funda compatible amb USB-C per a AirPods Pro. A més, hi ha anticipació al voltant de possibles actualitzacions en el proper iOS 17.

L'esdeveniment d'Apple és sempre un moment històric per als entusiastes d'Apple, i ofereix una oportunitat per presenciar la culminació dels esforços innovadors d'Apple.

