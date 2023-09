Esdeveniment d'Apple 2023: tot el que necessiteu saber

L'esperat Apple Event 2023, titulat "Wanderlust", tindrà lloc el 12 de setembre de 2023, a les 10:00 PT. Aquest esdeveniment mostrarà una gamma de productes nous, com ara l'iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 i més. Molta gent està esperant amb impaciència el llançament d'aquests nous dispositius, especialment l'iPhone 15 Ultra, que es rumoreja que farà aparició.

L'Apple Event 2023 estarà disponible per a la transmissió en directe a Apple TV i Apple.com, permetent als espectadors estar al dia dels últims anuncis de productes. Els horaris de l'esdeveniment variaran segons el país. Un cop es llancin els productes, hi haurà reserves prèvies i es pot esperar el lliurament en pocs dies.

La línia de productes de l'Apple Event 2023 inclou l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Ultra o Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 i molt més. Aquests dispositius ofereixen una varietat de funcions i millores que segur que entusiasmaran els entusiastes de la tecnologia.

Els horaris per països per a l'esdeveniment Apple 2023 són els següents: EUA (10:00 a. m. PT), Europa (10:00 a. m. PT), Índia (10:30 p. m. IST), Austràlia (10:00 a. m. PT), Canadà (10:00 AM PT), Regne Unit (10:00 AM PT), Emirats Àrabs Units (10:00 AM PT), Rússia (10:00 AM PT) i Xina (10:00 AM PT).

S'espera que el llançament de l'iPhone 15 a l'Apple Event 2023 sigui un moment destacat. L'iPhone 15 vindrà en diferents variants, com l'iPhone 15 Pro i Pro Max, adaptant-se a les diferents preferències dels usuaris. Es rumorea que el preu de llançament de l'iPhone 15 és d'uns 80,000 rupies, el que el converteix en un dispositiu de gamma alta.

A més, l'esdeveniment d'Apple presentarà l'Apple Watch Series 9, que inclou un sistema operatiu actualitzat anomenat WatchOS 10. Els usuaris poden esperar una sèrie de noves funcions i millores en aquesta darrera iteració de l'Apple Watch.

Per veure l'esdeveniment Apple 2023 en directe, els espectadors poden visitar apple.com o accedir a l'esdeveniment mitjançant l'aplicació Apple TV o YouTube. Aquestes plataformes ofereixen l'oportunitat de presenciar l'esdeveniment a mesura que es desenvolupa, oferint una visió de primera mà dels últims productes i anuncis.

En conclusió, l'Apple Event 2023 és molt esperat, i promet nous dispositius i funcions interessants. Els entusiastes de la tecnologia d'arreu del món esperen amb impaciència l'esdeveniment, cosa que el converteix en una visita obligada tant per als seguidors com per als consumidors d'Apple.

Fonts:

-Apple.com