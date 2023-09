Presentació de l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus: noves funcions i millores

By

Apple ha presentat els seus últims telèfons intel·ligents, l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus, que ofereixen un rendiment millorat, noves opcions de color i un port USB-C. Els dispositius mantenen el mateix preu inicial que els models de l'any passat, amb un preu de 799 dòlars.

Tant l'iPhone 15 com l'iPhone 15 Plus vénen amb pantalles de 6.1 polzades i 6.7 polzades, respectivament. Apple ha anunciat que la brillantor màxima d'aquestes pantalles s'ha augmentat a 2000 nits, proporcionant una experiència de visualització més vibrant. Les comandes anticipades de l'iPhone 15 començaran aquest divendres, amb el llançament oficial previst per al 22 de setembre.

Una característica destacada dels nous iPhones són els seus elegants acabats de color. Apple ha incrustat perfectament els colors als exteriors de vidre, donant com a resultat uns acabats impressionants i atractius. L'iPhone 15 està disponible en rosa, groc verd, blau i negre, oferint als usuaris una àmplia gamma d'opcions per adaptar-se al seu estil personal.

El sistema de càmeres de la sèrie iPhone 15 també ha rebut actualitzacions importants. El model base ara compta amb un sensor principal de 48 megapíxels, que coincideix amb les capacitats de la sèrie iPhone 14 Pro de l'any passat. Aquest sensor permet els modes de zoom òptic 1x i 2x, juntament amb la lent ultra gran angular de 0.5x habitual. El mode retrat també s'ha millorat per oferir un millor rendiment amb poca llum, amb l'avantatge afegit d'activar-se automàticament quan es dispara amb la càmera principal. A més, els usuaris poden ajustar l'enfocament després de fer una foto gràcies a la funció de preservació del mapa de profunditat.

L'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus funcionen amb el xip A16 Bionic, que inclou una CPU de sis nuclis i una GPU de 5 nuclis. Aquest xip és el mateix que el que es troba als models d'iPhone 14 Pro, assegurant un rendiment i una eficiència excepcionals. La durada de la bateria de l'iPhone 15 segueix sent la mateixa que la del seu predecessor, mentre que l'iPhone 15 Plus ofereix un temps d'ús encara més llarg a causa d'una bateria interna més gran. La càrrega ara es pot fer a través del nou port USB-C.

Una altra incorporació notable a la sèrie iPhone 15 és el xip Ultra-Wideband de segona generació, que millora significativament l'abast i la precisió a l'hora de localitzar objectes. Precision Finding ara pot navegar els usuaris directament a una persona, a més de localitzar elements amb AirTags adjuntats.

Pel que fa a les funcions de seguretat, Apple ha ampliat la seva funció Emergency SOS via Satellite per cobrir situacions d'assistència en carretera. Als Estats Units, els membres de l'AAA es poden beneficiar d'aquest servei. La funció Emergency SOS s'ofereix de manera gratuïta durant els dos primers anys després de comprar un iPhone 15; no obstant això, els preus més enllà d'aquest període no s'han revelat.

L'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus estaran disponibles per a la compra el 22 de setembre, l'iPhone 15 a partir de 799 dòlars i l'iPhone 15 Plus a partir de 899 dòlars.

Fonts:

- Apple (no es proporciona cap URL)