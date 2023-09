Apple renova l'associació amb Qualcomm per als mòdems 5G

By

Apple ha renovat la seva associació amb Qualcomm, assegurant que el gegant de l'electrònica de consum continuarà utilitzant els sistemes de mòdem-RF Snapdragon 5G de Qualcomm als seus telèfons intel·ligents fins al 2026. Aquest anunci arriba malgrat els esforços anteriors d'Apple per desenvolupar els seus propis mòdems i reduir la seva dependència de Qualcomm.

Tot i que Apple va adquirir el negoci de mòdems d'Intel en dificultats el 2019, proporcionant a l'empresa els recursos necessaris per crear els seus propis mòdems, sembla que el desenvolupament de mòdems independents d'Apple encara no ha arribat a bon port. L'acord amb Qualcomm indica que Apple continua confiant en proveïdors externs per satisfer les seves necessitats de mòdem.

El desenvolupament dels seus propis mòdems hauria permès a Apple evitar els costos i les royalties associats als components de Qualcomm, augmentant potencialment la rendibilitat de l'empresa. Tanmateix, en renovar la seva associació amb Qualcomm, Apple s'assegura que disposa d'un pla de còpia de seguretat en cas que el desenvolupament del seu mòdem independent no progressi tan ràpidament com s'esperava.

Tot i que el nou acord no és exclusiu, el que significa que Apple encara pot utilitzar els seus propis mòdems o els d'altres proveïdors, subratlla la continua dependència de l'empresa de Qualcomm per a la seva tecnologia de mòdems. Apple és un client important per a Qualcomm, amb Apple i Samsung que representen el 10% o més dels ingressos consolidats de Qualcomm l'any fiscal 2022.

Cal destacar el moment de l'anunci, ja que arriba just abans de l'esdeveniment anual d'iPhone d'Apple, on s'espera que la companyia presenti el seu nou iPhone 15. Atès que és poc probable que aquesta propera línia de telèfons intel·ligents incorpori el mòdem desenvolupat internament d'Apple, es preveu que utilitzaran el mòdem 5G de Qualcomm i la part frontal de RF.

Fonts: Qualcomm

Definicions:

– Sistemes de mòdem-RF Snapdragon 5G: la gamma de mòdems 5G i sistemes de radiofreqüència de Qualcomm utilitzats en telèfons intel·ligents i altres aparells electrònics.

– Mòdem: Un dispositiu que permet als dispositius connectar-se a Internet o a altres xarxes mitjançant la transmissió i la recepció de dades.

– RF Front End: el circuit d'un dispositiu que gestiona la transmissió i recepció de senyals de radiofreqüència.

– Royalties: Comissions pagades per una empresa per utilitzar la propietat intel·lectual o les tecnologies d'una altra empresa.