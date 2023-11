S'ha llançat la nova edició de Monopoly de San Jose, que celebra els llocs històrics i la història locals

By

L'esperada edició de Monopoly de San Jose es va estrenar oficialment el 20 de novembre de 2023, amb un esdeveniment especial celebrat a l'emblemàtic Winchester Mystery House. Aquesta versió única del clàssic joc de taula ret homenatge a la rica història i als llocs emblemàtics de San José, capturant l'essència de la ciutat per a les generacions futures.

El tauler de joc inclou una varietat de llocs i negocis locals notables, com ara la Winchester Mystery House i Original Joe's, que ocupen els llocs cobejats que normalment serien Boardwalk i Park Place. Altres destinacions populars que apareixen al tauler inclouen Santana Row, la plaça de San Pedro, la plaça de César Chávez i el Tech Interactive.

L'alcalde de San Jose, Matt Mahan, va expressar el seu entusiasme pel llançament, afirmant que el joc ofereix una oportunitat meravellosa per celebrar la història i la cultura de la ciutat. Va destacar la importància de preservar les fites locals i garantir que es commemoran d'una manera tan singular.

L'edició de San Jose de Monopoly ja està disponible per a la compra a diversos minoristes, inclosos Amazon i CVS, per 39.95 dòlars. El joc va ser creat per Top Trumps i amb llicència d'Hasbro, garantint una experiència de joc agradable i d'alta qualitat.

FAQ:

P: On puc comprar l'edició de San Jose de Monopoly?

R: El joc es pot comprar a botigues com Amazon i CVS.

P: Quant costa el joc?

R: L'edició de San Jose de Monopoly té un preu de 39.95 dòlars.

P: Quins punts de referència apareixen al tauler de joc?

R: The Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez i Tech Interactive es troben entre els punts de referència inclosos en el joc.

P: Quina empresa va crear el joc?

R: L'edició de San Jose de Monopoly va ser creada per Top Trumps i amb llicència d'Hasbro.

