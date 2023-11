Una anàlisi exhaustiva del ciberassetjament: factors que influeixen en la perpetració i la victimització

La creixent prevalença de les tecnologies digitals i d'Internet ha donat lloc a una nova forma d'intrusió personal coneguda com a ciberassetjament. El ciberassetjament es defineix com la comunicació electrònica repetida i no desitjada que causa por i angoixa a les víctimes. Tot i que pot no implicar violència física com l'assetjament fora de línia, pot tenir conseqüències emocionals i psicològiques greus. Amb més d'1.3 milions de persones que pateixen ciberassetjament cada any, és crucial entendre els factors que contribueixen a aquest tipus de victimització.

Un estudi recent realitzat per un investigador de la Sam Houston State University (SHSU) va aprofundir en la investigació sobre el ciberassetjament per identificar els factors associats tant a la perpetració com a la victimització. L'estudi va examinar prop de 60 estudis realitzats entre el 2002 i el 2022, la majoria realitzats als Estats Units, però també a altres països com Austràlia, Bèlgica, Espanya, Turquia, Canadà, Xile, Egipte, Anglaterra i Portugal. Els participants incloïen tant adults com adolescents.

L'estudi va utilitzar un enfocament metaanalític de tres nivells per identificar la validesa relativa dels predictors relacionats amb factors sociodemogràfics, experiències de fons, factors de risc i dominis protectors. Els resultats de l'estudi van revelar que el domini de fons va tenir l'impacte més significatiu en la perpetració i la victimització del ciberassetjament, seguit del domini de risc. Tanmateix, els dominis sociodemogràfics i protectors no van tenir un efecte significatiu.

L'estudi també va trobar que les persones que participen en comportaments ciberagressius es corren el risc de ser assetjats o represaliats per les víctimes. Les experiències ofensives, tant en línia com fora de línia, estaven fortament correlacionades amb la victimització del ciberassetjament. Els trets de personalitat i psicològics, com l'estrès, l'ansietat i la depressió, així com els trets relacionals de risc, com els comportaments d'engany i la gelosia romàntica, es van associar tant amb la perpetració com amb la victimització del ciberassetjament.

Aquestes troballes poden proporcionar informació valuosa per al desenvolupament d'estratègies de prevenció per abordar el ciberassetjament. En comprendre els factors que contribueixen al ciberassetjament, les institucions i els governs poden assignar recursos limitats de manera eficient i orientar els esforços de prevenció allà on més els necessiten. Les estratègies de prevenció haurien de tenir en compte la superposició entre la violència fora de línia i la ciberviolència, així com els factors de fons que augmenten el risc de perpetració i victimització.

FAQ

Què és el ciberstalking?

El ciberassetjament es refereix a la comunicació electrònica repetida i no desitjada que causa por i angoixa a les víctimes. Implica l'ús de tecnologia, com ara Internet, per assetjar, intimidar o amenaçar persones.

Què tan comú és el ciberassetjament?

Segons el Departament de Justícia dels EUA, més d'1.3 milions de persones experimenten ciberassetjament anualment. L'ús generalitzat de les tecnologies digitals i d'Internet ha contribuït a l'augment dels incidents de ciberassetjament.

Quins són els factors associats al ciberassetjament?

L'estudi va identificar diversos factors associats al ciberassetjament, com ara experiències de fons, factors de risc i certs trets psicològics i de personalitat. Les experiències ofensives, tant en línia com fora de línia, estaven fortament correlacionades amb la victimització del ciberassetjament.

Com poden ajudar aquestes troballes a prevenir el ciberassetjament?

Comprendre els factors que contribueixen al ciberassetjament pot informar el desenvolupament d'estratègies de prevenció. Mitjançant l'orientació als factors superposats entre la violència fora de línia i la ciberviolència, els esforços de prevenció poden ser més efectius per abordar el ciberassetjament i protegir les víctimes potencials.