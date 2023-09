El televisor Hisense ULED X: una revolució en la tecnologia de retroil·luminació

El televisor Hisense ULED X està revolucionant la manera com experimentem la tecnologia de retroil·luminació. Un dels principals problemes amb la il·luminació de fons és que es pot filtrar, netejant els negres i creant halos al voltant dels objectes brillants. Els fabricants de televisors han intentat solucionar aquest problema utilitzant llums LED que es poden apagar darrere de zones destinades a ser negres. Aquesta tècnica, coneguda com a zones d'enfosquiment, ha tingut resultats mixts, sovint conduint a artefactes tonals i alineació imperfecta.

Tanmateix, el televisor Hisense ULED X adopta un enfocament diferent. Amb les seves 20,000 llums de fons mini-LED dividides en 5,000 zones d'atenuació, aquest televisor ofereix un nombre més gran de zones que la majoria dels altres models del mercat. El resultat és una millora notable en la qualitat i precisió de la imatge. Els negres són molt més foscos i els colors són rics i vibrants.

En termes de comparació, els televisors LCD generalment es consideren millors que els OLED per a habitacions ben il·luminades. Tanmateix, el televisor ULED X ofereix uns nivells de negre impressionants, una floració mínima i una saturació de color profunda, cosa que el fa indistinguible dels televisors OLED en molts aspectes. A més, l'ULED X brilla quan es tracta de la brillantor màxima, superant la majoria de televisors LCD.

Durant una revisió exhaustiva, el televisor ULED X va impressionar constantment amb la seva qualitat d'imatge, superant fins i tot alguns dels millors televisors del mercat. El contingut d'alta qualitat amb codificació d'alt rang dinàmic va mostrar les capacitats de l'ULED X, amb la majoria de les escenes preferides per sobre d'un competidor líder.

Tanmateix, hi ha alguns inconvenients a tenir en compte. Els controls de veu de l'ULED X són limitats i és possible que el seu sistema operatiu Vidaa no ofereixi el mateix nivell de suport d'aplicacions que Android TV. Per a aquells que confien en aplicacions específiques, és recomanable comprovar la disponibilitat abans de comprar l'ULED X.

En general, el televisor Hisense ULED X ofereix un avenç significatiu en la tecnologia de retroil·luminació. La seva qualitat d'imatge excepcional, nivells de negre impressionants i colors vius el converteixen en un dels principals competidors del mercat de televisió. Tot i que pot tenir algunes limitacions, sens dubte mereix ser reconegut com un dels millors televisors disponibles actualment.

