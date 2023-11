Millora de l'accessibilitat: la funció de visualització de veu d'Amazon Fire Stick

Els usuaris d'Amazon Fire Stick ara tenen una opció convenient per millorar la seva experiència de visualització amb la funció de visualització per veu. Aquesta eina d'accessibilitat excepcional, dissenyada principalment per a persones amb discapacitat visual, ofereix un suport valuós a aquells que lluiten per veure la pantalla o simplement busquen ajuda addicional per seleccionar el contingut per mirar.

Voice View, tal com ho descriu Amazon, és un lector de pantalla desenvolupat específicament per a dispositius Fire TV. Quan està activat, comunica de manera audible el text a la pantalla mentre els usuaris naveguen per les opcions i la configuració del menú. A més, es pot utilitzar durant el procés de configuració inicial del dispositiu, proporcionant una experiència inclusiva i fàcil d'utilitzar.

Per accedir a aquesta funció, assegureu-vos que teniu un Fire TV Stick acompanyat d'un comandament de veu Alexa. Els usuaris ja no s'enfrontaran a cap limitació a l'hora de gaudir dels seus programes o pel·lícules preferides. Mantenint premuts simultàniament els botons Menú i Enrere, situats al trio superior de botons petits del comandament a distància, durant uns dos a cinc segons, la funció de visualització de veu es pot activar sense esforç.

A més del mètode remot, els usuaris també tenen l'opció d'activar o desactivar la visualització de veu mitjançant l'aplicació Configuració. Només has d'accedir a la secció Accessibilitat i seleccionar VoiceView. Quan s'hagi activat correctament, els usuaris rebran una indicació de veu tranquil·litzadora, "VoiceView Ready", que indica que la funció està habilitada i preparada per oferir una experiència immersiva. Per contra, quan la funció està desactivada, els usuaris escoltaran el missatge "S'està sortint de VoiceView".

En adoptar eines d'accessibilitat com Voice View, Amazon demostra el seu compromís amb la inclusió, assegurant que tothom pugui gaudir dels avantatges del seu Fire TV Stick. Tant si es tracta d'accedir a una àmplia gamma de continguts com de navegar pels menús sense esforç, aquesta funció afegeix comoditat i inclusió per a tots els usuaris.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Com puc activar la funció Voice View al meu Amazon Fire Stick?

Per activar la funció de visualització de veu, manteniu premuts els botons de menú i enrere simultàniament al comandament de veu d'Alexa durant uns dos o cinc segons. Alternativament, podeu activar-lo mitjançant l'aplicació Configuració seleccionant Accessibilitat i, a continuació, VoiceView. Què fa Voice View?

Voice View és un lector de pantalla que llegeix el text a la pantalla mentre navegueu per les opcions del menú i la configuració del vostre Amazon Fire Stick. Ajuda les persones amb discapacitat visual proporcionant assistència audible per millorar l'experiència visual. La visualització de veu només és per a usuaris amb discapacitat visual?

Tot i que Voice View està dissenyat principalment per a persones amb discapacitat visual, qualsevol pot beneficiar-se de les seves funcions per fer que la navegació i la selecció de contingut siguin més còmodes i accessibles. Puc activar i desactivar Voice View? Sí, podeu activar o desactivar fàcilment la funció Visualització per veu. Quan estigui activat, el missatge "VoiceView Ready" confirmarà la seva activació. De la mateixa manera, quan estigui desactivat, sentireu "VoiceView sortint".