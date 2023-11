Com accedir a la funció de zoom ocult i a la vista de veu a Amazon Fire Stick

Si teniu un Amazon Fire Stick, hi ha algunes funcions ocultes que potser no coneixeu. A més de proporcionar accés a un món d'entreteniment, el Fire TV també ofereix opcions d'accessibilitat útils per als usuaris. Una d'aquestes característiques és la lupa de pantalla, que us permet ampliar la pantalla.

Per activar la funció de zoom, seguiu aquests senzills passos:

1. Aneu a l'aplicació Configuració del vostre Amazon Fire TV i seleccioneu Accessibilitat.

2. Manteniu premuts els botons Enrere i Avança ràpid del comandament a distància simultàniament durant uns cinc segons.

3. Un cop habilitat, podeu ampliar prement els botons Menú i Avança ràpida. Per reduir la imatge, premeu Menú i Rebobina.

4. Si voleu canviar la direcció del zoom, premeu Menú i després els botons corresponents per a dalt, avall, esquerra o dreta.

És important tenir en compte que la funció de zoom pot no funcionar amb tot el contingut de vídeo. Segons Amazon, "la majoria del contingut de vídeo no és compatible amb la funció de zoom".

Una altra gran característica d'accessibilitat que ofereix Amazon Fire Stick és Voice View. Aquesta funció permet que una veu virtual llegeixi el que està passant a la pantalla, facilitant la navegació pel seu dispositiu als usuaris amb discapacitat visual.

Per activar Voice View, seguiu aquests passos:

1. Localitzeu el botó Menú i el botó Enrere al comandament de l'Amazon Fire Stick.

2. Mantingueu premuts els dos botons simultàniament durant uns cinc segons.

3. Sentiràs "VoiceView Ready" un cop activada la funció.

Aquestes funcions ocultes a l'Amazon Fire Stick poden oferir una experiència més inclusiva i fàcil d'utilitzar per a tots els usuaris, independentment de les seves necessitats d'accessibilitat. Tant si necessiteu fer zoom a la pantalla com si us guiï una veu virtual per la interfície, aquestes opcions garanteixen que tothom pugui gaudir al màxim del seu Fire Stick.

Preguntes freqüents

P: Puc utilitzar la funció de zoom amb qualsevol contingut de vídeo?

R: No, és possible que la funció de zoom no sigui compatible amb tot el contingut de vídeo.

P: Com puc apropar i allunyar amb la funció de zoom?

R: Per ampliar, premeu Menú i Avança ràpid. Per reduir la imatge, premeu Menú i Rebobina.

P: Com puc activar Voice View?

R: Manteniu premuts els botons Menú i Enrere simultàniament durant uns cinc segons per activar la Visualització de veu.

P: Voice View està disponible a tots els dispositius Amazon Fire Stick?

R: Sí, Voice View és una funció disponible a tots els dispositius Amazon Fire Stick.