Programació d'esdeveniments tecnològics de tardor: què esperar al setembre i octubre

Setembre i octubre són mesos emocionants per als entusiastes de la tecnologia, ja que tenen lloc els principals esdeveniments i conferències que mostren les últimes innovacions i anuncis en diverses indústries. Fem una ullada a alguns dels propers esdeveniments i què podem esperar d'ells.

Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF)

Quan: del dijous 7 de setembre al diumenge 17 de setembre

On: Centre de Toronto, Canadà

Què: TIFF és un festival de cinema anual que destaca pel·lícules internacionals i ofereix projeccions, conferències, esdeveniments i tallers.

Apple Wonderlust

Quan: dimarts 12 de setembre a les 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

On: Apple Park, Cupertino, Califòrnia

Què: l'esdeveniment molt esperat d'Apple, Wonderlust, mostrarà la nova línia d'iPhone 15, que es rumoreja que té ports USB-C en lloc de Lightning.

Saló de l'Automòbil de Detroit

Quan: del dimecres 13 de setembre al diumenge 24 de setembre

On: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Què: El Saló de l'Automòbil de Detroit, també conegut com el Saló Internacional de l'Automòbil d'Amèrica del Nord, reuneix fabricants d'automòbils i experts del sector per mostrar i discutir les últimes tendències de l'automoció i els vehicles nous.

Esdeveniment de serveis i dispositius Amazon

Quan: dimecres 20 de setembre a les 10:XNUMX ET

On: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virgínia

Què: Amazon organitza un esdeveniment només per invitació a la seva segona seu, on s'espera que revelin nous dispositius i serveis.

Esdeveniment especial de Microsoft

Quan: dijous 21 de setembre

On: Nova York

Què: Microsoft organitzarà un "esdeveniment especial" només per invitació, que probablement es centrarà en dispositius Surface actualitzats i avenços en IA.

Esdeveniment de codi de Vox Media

Quan: del dimarts 26 de setembre al dimecres 27 de setembre

On: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Califòrnia

Què: Code és un esdeveniment tecnològic que reuneix veus influents del sector. Aquest any, compta amb ponents notables com ara la CEO de X/Twitter, Linda Yaccarino, la CEO de Bumble, Whitney Wolfe Herd, la CEO de GM, Mary Barra, i molt més.

Aquesta és només una visió del que vindrà al setembre i octubre. Altres esdeveniments, com Meta Connect, Made by Google i Samsung Developer Conference, també estan a l'horitzó, que prometen anuncis emocionants i informació sobre la realitat virtual, els nous dispositius de Google i les actualitzacions de l'ecosistema Galaxy de Samsung, respectivament. A mesura que s'anunciïn més esdeveniments, estigueu atents a les actualitzacions de The Verge.

