S'han revelat els herois oficials d'Ages of Overwatch 2

By

Els desenvolupadors d'Overwatch 2 finalment han donat a conèixer les edats oficials de tots els personatges del joc, posant fi a anys d'especulació dels fans. El joc d'herois de Blizzard ha guanyat popularitat no només pel seu joc, sinó també pel seu repartiment d'herois divers i culturalment representatiu.

En una actualització recent del lloc web de Play Overwatch, Blizzard va incloure els aniversaris i les edats de tots els herois d'Overwatch 2. La informació proporciona informació sobre la història de fons i les cronologies d'aquests personatges emblemàtics.

Sorprenentment, el personatge més jove d'Overwatch 2 no és un humà, sinó l'heroi del tanc Orisa, que només té 1 any. Seguint de prop hi ha Echo amb 14 anys i Hammond amb 16. Entre els herois humans, el més jove és Illari, un nouvingut al joc, que actualment té 18 anys.

Curiosament, alguns herois tenen dates de naixement úniques. Junkrat, per exemple, va néixer el 29 de febrer, un dia de traspàs que només es produeix un cop cada quatre anys. Això afegeix una capa addicional de singularitat al seu caràcter.

A més, val la pena assenyalar que els herois suecs Torbjorn i Brigitte comparteixen una connexió especial, ja que van néixer amb només un dia de diferència. Torbjorn és 33 anys i 364 dies més gran que la seva filla, cosa que destaca els llaços familiars dins de la narrativa del joc.

Per als aficionats que vulguin conèixer els aniversaris de tots els personatges d'Overwatch 2, el lloc web de Play Overwatch ofereix un centre complet amb tota la informació necessària.

En general, aquesta actualització de Blizzard afegeix una altra capa de profunditat a la ja rica tradició d'Overwatch 2. Permet als jugadors entendre millor els personatges, les seves històries i el seu lloc a l'univers del joc.

Fonts:

—Liam Ho

- Juga al lloc web d'Overwatch