Nou mètode proposat per determinar el pensament automàtic

Els investigadors han introduït un nou enfocament per avaluar si una màquina realment pensa o simplement regurgita dades, presentant una alternativa a la prova de Turing de llarga data. La prova de Turing, conceptualitzada originalment per Alan Turing a la dècada de 1950, va implicar un interrogador que distingia entre un ordinador i un humà. Tanmateix, els avenços recents en IA han fet que aquesta prova sigui ineficaç, com ho demostren els mecanismes de trampes a plataformes com Tinder i l'augment dels chatbots.

En una publicació recent a la revista Intelligent Computing, Philip Nicholas Johnson-Laird de la Universitat de Princeton i Marco Ragni de la Universitat Tecnològica de Chemnitz proposen un marc de tres passos per avaluar el pensament màquina i donar respostes concloents a aquest enigma.

El primer pas consisteix a sotmetre la màquina a experiments psicològics per avaluar la seva capacitat de raonar mitjançant mètodes d'inferència semblants als humans, en lloc de confiar només en processos lògics convencionals. Aquesta bateria de proves pretén discernir si la màquina presenta un raonament humà.

El segon pas, conegut com a autoreflexió, posa a prova la comprensió de la màquina del seu propi raonament. La introspecció, un tret arrelat a la cognició humana, pot aportar llum sobre la capacitat de la màquina per comprendre i analitzar els seus propis processos lògics. Per exemple, quan se li presenta la pregunta: "Si l'Ann és intel·ligent, es dedueix que Ann és intel·ligent o és rica, o ambdues coses?" un humà reconeixeria que no hi ha cap indici de la riquesa d'Ann. Per contra, un ordinador podria lluitar per identificar el motiu d'aquesta deducció.

Finalment, els investigadors defensen aprofundir en el codi font de la màquina, amb l'objectiu de distingir el veritable raonament de l'aplicació de l'"aprenentatge profund". En avaluar el codi de "adequació cognitiva", els investigadors poden discernir si les habilitats de raonament de la màquina provenen d'una comprensió genuïna o d'algoritmes de caixa negra.

En el seu article, Johnson-Laird i Ragni afirmen que la prova de Turing original hauria de ser substituïda per un examen exhaustiu del raonament d'un programa. Els investigadors proposen tractar la màquina com a participant actiu en experiments cognitius i, si cal, sotmetre el seu codi a anàlisis semblants als estudis d'imatge cerebral.

A mesura que la intel·ligència artificial s'integra més a la nostra vida quotidiana, la necessitat d'esbrinar quan les màquines emulen el raonament humà i, per tant, "pensen", evoluciona des de la reflexió teòrica de Turing fins a un problema tangible que requereix solucions pràctiques.

