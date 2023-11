Els costos ocults de la ràbia a la carretera: més que una conducció agressiva

By

La ràbia per les carreteres s'ha convertit en un problema freqüent a les nostres carreteres transitades, amb vídeos de conductors temperats que arrisquen la seguretat dels altres fent-se virals a les plataformes de xarxes socials. Però, sabíeu que les conseqüències de la ràbia a la carretera s'estenen més enllà dels perills immediats a la carretera? Segons un estudi recent de LowestRates.ca, aquests comportaments agressius poden tenir un impacte significatiu en els costos d'assegurança.

Els experts de LowestRates.ca, una plataforma que ofereix als usuaris pressupostos d'assegurança, destaquen que els incidents de ràbia a la carretera poden donar lloc a càrrecs penals. I si et condemnen per conducció perillosa, les primes de les teves assegurances es dispararan i es mantindran elevades durant almenys tres anys. De fet, un càrrec per conducció perillosa es considera una condemna penal des d'una perspectiva d'assegurança.

Les conseqüències no s'aturen aquí. Fins i tot les condemnes menors, com ara excés de velocitat, canvis de carril inadequats o seguir massa de prop, poden comportar recàrrecs a la vostra prima d'assegurança. Per exemple, la primera condemna pot afegir un recàrrec del 5%, mentre que la segona pot comportar un augment del 20%. Cada condemna addicional comportarà un augment del 10%. Les condemnes importants poden tenir conseqüències encara més greus, ja que els automobilistes s'enfronten a un sorprenent augment del 25% de les seves primes d'assegurança. En casos de condemnes greus o penals, el recàrrec pot arribar al 100%.

A més, si un conductor ha acumulat tres o més condemnes, només pot ser elegible per a una assegurança no estàndard, que inclou primes significativament més altes. Això vol dir que, a part de l'augment del cost de l'assegurança, les persones amb múltiples condemnes per ràbia a la carretera podrien enfrontar-se a opcions de cobertura limitades i a tensions financeres.

És fonamental tenir en compte el nostre comportament a la carretera i evitar sucumbir a les temptacions de la ràbia viària. No només posa en perill la seguretat dels altres, sinó que també comporta conseqüències financeres a llarg termini. Ens esforcem per una conducció més segura i responsable per protegir-nos a nosaltres mateixos i als altres de danys innecessaris.

