El nou acord de pagament mostra la maniobra estratègica de Spotify

En un sorprenent gir dels esdeveniments, el gegant de reproducció de música Spotify ha aconseguit una associació única i avantatjosa amb Google per als pagaments basats en Android. Segons un testimoni recent en el judici Epic contra Google, Spotify ha aconseguit negociar un acord on paga una comissió del 0 per cent quan els usuaris decideixen comprar subscripcions mitjançant el seu propi sistema de pagament. Tanmateix, si els usuaris opten per Google com a processador de pagaments, Spotify només paga una minsa comissió del 4%.

Aquest acord es desvia significativament de la tarifa estàndard del 15 per cent de Google, desafiant la idea que tots els desenvolupadors estan subjectes a les mateixes tarifes. Tot i que Google inicialment havia intentat mantenir la confidencialitat dels detalls d'aquest acord, argumentant que podria dificultar les negociacions amb altres desenvolupadors d'aplicacions que cerquessin condicions més favorables, ara s'ha revelat durant el judici.

El programa de facturació per elecció de l'usuari de Google, llançat el 2022, normalment redueix la comissió de Play Store al voltant d'un 4% si els desenvolupadors utilitzen el seu propi sistema de pagament, reduint la tarifa a aproximadament un 11%. Tanmateix, aquest acord sovint ofereix poc o cap estalvi de costos real per als desenvolupadors, ja que són responsables de les despeses associades al processament de pagaments. Tot i que Google ha posat èmfasi en la flexibilitat que ofereix el seu programa, els estalvis de costos semblen ser menys significatius del que es creia anteriorment.

La notable popularitat de Spotify va tenir un paper fonamental per garantir aquest acord "sense precedents" i fet a mida. Don Harrison, el cap d'associacions globals de Google, va declarar davant del tribunal, va justificar l'acord afirmant que la funcionalitat adequada de Spotify als serveis de Play i als serveis bàsics era crucial per garantir la preferència continuada dels consumidors pels telèfons Android. Al costat d'aquest acord de pagament, tant Spotify com Google han compromès 50 milions de dòlars cadascun a un "fons d'èxit", demostrant la seva inversió compartida en l'èxit de l'associació.

Tot i que no s'han revelat els noms d'altres desenvolupadors que es beneficien de tarifes més favorables, s'ha revelat que Google va oferir a Netflix una taxa de descompte de només un 10 per cent, una oferta que va ser rebutjada pel gegant del streaming. En conseqüència, Netflix ja no ofereix una opció de compra integrada a l'aplicació a Android i ja no paga cap quota a Google per la distribució de la seva aplicació.

Aquest darrer moviment de Spotify no només mostra el seu enfocament proactiu per gestionar les seves obligacions de pagament, sinó que també posa de manifest el complex panorama econòmic de la botiga d'aplicacions. En aconseguir un acord que redueix significativament la seva càrrega de pagament, Spotify s'ha posicionat com un jugador astut en la batalla en curs entre els desenvolupadors d'aplicacions i els gegants tecnològics per les comissions.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és el programa User Choice Billing que ofereix Google?

El programa User Choice Billing de Google permet als desenvolupadors d'aplicacions utilitzar el seu propi sistema de pagament, reduint les comissions que cobra Google Play Store. Normalment, aquest programa redueix al voltant d'un 4 per cent de la quota estàndard del 15 per cent, i la redueix a un 11 per cent aproximadament. Tanmateix, és important tenir en compte que els desenvolupadors encara són responsables de les despeses de processament de pagaments, que poden compensar qualsevol possible estalvi de costos.

2. Com va aconseguir Spotify per garantir condicions de pagament més favorables amb Google?

La important popularitat de Spotify i l'impacte potencial en les vendes de telèfons Android van tenir un paper crucial en la negociació del seu acord de pagament únic amb Google. Això subratlla el valor estratègic que té Spotify per a l'ecosistema de Google. En oferir un acord en què Spotify paga una comissió del 0 per cent per les subscripcions processades mitjançant el seu propi sistema i només un 4 per cent si els usuaris trien Google com a processador de pagaments, ambdues parts han trobat un acord mútuament beneficiós.

3. Algun altre desenvolupador ha rebut un tracte similar per part de Google?

Tot i que Google ha reconegut que altres desenvolupadors poden haver aconseguit tarifes més generoses, s'han abstingut d'anomenar aquestes parts. Durant el judici, es va revelar que Google oferia a Netflix una taxa de descompte de només un 10 per cent, que la plataforma de streaming va rebutjar. Com a resultat, Netflix ja no ofereix una opció de compra integrada a l'aplicació a Android i no paga cap quota a Google per distribuir la seva aplicació.