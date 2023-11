Noves superfícies de dispositius Realme: especificacions i detalls emocionants!

By

Un nou dispositiu Realme amb el codi de model RMX3890 ha aparegut recentment a la FCC, alimentant encara més l'anticipació per a la propera línia de telèfons intel·ligents. Aquest dispositiu també s'ha detectat als llocs web de certificació TKDN d'EEC i Indonèsia, consolidant la seva imminent arribada. Tot i que els detalls concrets encara no s'han confirmat oficialment, la informació filtrada és suficient per animar els entusiastes de la tecnologia.

Segons la llista de la FCC, el telèfon intel·ligent Realme mesura 164.6 mm × 75.4 mm × 7.59 mm i pesa 185 grams. Admet múltiples opcions de connectivitat, com ara 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi de doble banda, GPS i NFC. En particular, s'espera que el telèfon intel·ligent tingui quatre sistemes de navegació, a saber, Beidou, Galileo, GLONASS i GPS.

Tot i que sembla ser un telèfon intel·ligent 4G de gamma mitjana, no podem treure conclusions finals fins que Realme faci un anunci oficial. Per tant, de moment, esperem amb impaciència més informació per entendre millor què ens reserva aquest dispositiu.

La propera línia de telèfons intel·ligents de Realme està generant un gran rebombori a la comunitat tecnològica. Un dels llançaments més esperats és el Realme GT5 Pro, que es llançarà demà a les 2:3000 hora local a la Xina. Aquest telèfon intel·ligent està creant onades per ser el primer a suportar la gravació de vídeo amb teleobjectiu en Dolby Vision HDR. A més, s'espera que tingui unes especificacions impressionants, com ara el sensor LYTIA de Sony, la pantalla de BOE amb una brillantor de fins a 8 nits i el Snapdragon 3 Gen 24 amb una memòria RAM de XNUMX GB impressionant.

A més del Realme GT5 Pro, un altre telèfon emocionant en obres és el Realme C65 5G, que es rumoreja que debutarà a principis de desembre. S'espera que estigui disponible en diverses configuracions, que van des de 4 GB a 8 GB de RAM i de 64 GB a 128 GB d'emmagatzematge. Aquest dispositiu podria venir en dues opcions de color atractives, morat fosc i verd.

Mentre esperem amb impaciència aquests nous telèfons intel·ligents Realme, una cosa és certa: la marca continua superant els límits i captivant el mercat amb les seves ofertes innovadores. Estigueu atents a més actualitzacions sobre l'apassionant programa de Realme!

Preguntes freqüents

1. Quines opcions de connectivitat admet el Realme RMX3890?

S'espera que el Realme RMX3890 admeti 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi de doble banda, GPS i NFC.

2. Quan s'ha de llançar el Realme GT5 Pro?

El Realme GT5 Pro està programat per llançar-se demà a les 2:XNUMX hora local a la Xina.

3. Quina és la característica destacada del Realme GT5 Pro?

El Realme GT5 Pro està creant un reclam per ser el primer telèfon intel·ligent que admet la gravació de vídeo amb teleobjectiu en Dolby Vision HDR.

4. En quins colors estarà disponible el Realme C65 5G?

S'espera que el Realme C65 5G vingui amb opcions de color morat fosc i verd.

5. Què podem esperar de la propera línia de telèfons intel·ligents de Realme?

La propera línia de telèfons intel·ligents de Realme promet oferir característiques innovadores, especificacions impressionants i opcions de disseny emocionants, mantenint intacta la tradició de la marca de superar els límits.